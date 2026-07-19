Gobierno anuncia bono de hasta $1,5 millones para damnificados en Penco

Tras las intensas precipitaciones y la salida del mar que afectaron a Penco, Región del Biobío, el Gobierno anunció un bono que puede llegar hasta $1.500.000 para los damnificados.
La noticia fue entregada por el Biministro del Interior y Vocero, Claudio Alvarado, durante el balance por el sistema frontal, que mantiene aún en Alerta Roja a toda la región de Coquimbo y la provincia del Huasco de Atacama.
Bono de Recuperación de Enseres
Alvarado sostuvo que “se han aplicado en las zonas más afectadas, en la comuna de Penco, todas las Fichas Básicas de Emergencia (FIBE) de los hogares que fueron afectados por la salida de mar”.
“De esas fichas, como están aplicadas, la próxima semana vamos a entregar una ayuda, consistente en un Bono de Recuperación de Enseres, que está establecido en 4 tramos y que tiene como único requisito que se aplique la FIBE en los hogares”, agregó el secretario de Estado.
- Hogares con afectación baja: $375.000.
- Hogares con afectación media: $750.000.
- Hogares con afectación alta: $1.125.000.
- Hogares con afectación muy alta: $1.500.000.
“De acuerdo a los 60 hogares que han sido afectados en la comuna de Penco, el costo de implementación de esta medida alcanza al día de hoy los $46.500.000“, señaló el biministro.
Además, la autoridad de Gobierno señaló que la ayuda será tramitada a través de la Subsecretaría del Interior, coordinado con Desarrollo Social y Senapred.
Respecto de la entrega del bono, el vocero informó que se depositará en la Cuenta RUT, pero también habrá otros medios de pago que se anunciarán prontamente.
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