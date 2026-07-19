Gobierno anuncia bono de hasta $1,5 millones para damnificados en Penco

Tras las intensas precipitaciones y la salida del mar que afectaron a Penco, Región del Biobío, el Gobierno anunció un bono que puede llegar hasta $1.500.000 para los damnificados.

La noticia fue entregada por el Biministro del Interior y Vocero, Claudio Alvarado, durante el balance por el sistema frontal, que mantiene aún en Alerta Roja a toda la región de Coquimbo y la provincia del Huasco de Atacama.

Bono de Recuperación de Enseres

Alvarado sostuvo que “se han aplicado en las zonas más afectadas, en la comuna de Penco, todas las Fichas Básicas de Emergencia (FIBE) de los hogares que fueron afectados por la salida de mar”.

“De esas fichas, como están aplicadas, la próxima semana vamos a entregar una ayuda, consistente en un Bono de Recuperación de Enseres, que está establecido en 4 tramos y que tiene como único requisito que se aplique la FIBE en los hogares”, agregó el secretario de Estado.