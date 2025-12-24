Garantía legal y ticket de cambio: Cuáles son sus diferencias y cómo procede cada uno

Frente a las multitudinarias compras navideñas es necesario conocer en detalle cómo aplican las distintas garantías legales y que ofrecen las empresas.

Como es de costumbre, luego de cada Navidad viene la revisión de los regalos y, de ser necesario, acudir al conocido ticket de cambio.

Diciembre, el mes de mayor consumo en nuestro país, se convierte en multitudes en los comercios o refuerzos por parte del comercio electrónico para acudir a tiempo con los pedidos. Esto, sin embargo, puede llevar a compras impulsivas sin mayores consultas sobre las garantías del producto.

Y para evitar problemas al momento de llegar a la caja o atención al cliente, es bueno saber qué se consagran en los derechos del consumidor, cuándo puedo activar una garantía o qué me asegura un ticket de cambio.

Primero, garantía legal

En primer lugar, la Ley del Consumidor establece el derecho a la garantía legal. Esto significa que por al menos 6 meses luego de la compra es posible solicitar el cambio, la devolución del dinero o la reparación.

Por ello, el Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) es claro: “No son válidos los carteles o timbres en las boletas donde se indique que no se responde por cambios o devoluciones”.

“La garantía legal no constituye una liberalidad del proveedor ni una condición especial asociada a fechas comerciales. Se trata de un derecho consagrado en la ley, aplicable con independencia de si el producto fue adquirido en oferta, durante Navidad o en periodos de alta demanda”, explica César Vargas, académico de Derecho UNAB.

En esa línea, la normativa es clara en señalar que el consumidor puede apelar en casos donde, por ejemplo:

El producto presenta fallas de fabricación.

El producto no cumple con las características ofrecidas.

El producto no resulta apto para el uso al que está destinado.

Otro punto relevante que destaca el Sernac tiene que ver con el cómo proceder al ejercer la garantía.

Al respecto, señalan que los proveedores no pueden “derivar a los consumidores a lugares lejanos o atender en horarios diferentes a los de venta normal. Es decir, las empresas deben ofrecer las mismas condiciones en que realizaron la venta del producto”.

Segundo, ticket de cambio

A esta garantía que aplica a todas las compras se le suma un segundo elemento que ofrece el mercado: el ticket de cambio.

Este suele estar masificado en el retail y funciona como un extra a la garantía legal, la cual permite cambiar el producto sin motivo alguno (como los ejemplos señalados previamente) por periodos que van desde los 10 a los 30 días.

Esta política aplicada por las empresas sí es voluntaria. Ahora bien, esto significa que entregan el ticket de cambio libremente, no que puedan negarse a su uso correspondiente.

Cualquiera sea el caso, “si el proveedor se niega a cumplir, el consumidor puede recurrir al Sernac, ya sea de manera presencial o a través de su plataforma en línea, interponiendo el correspondiente reclamo. Si no se alcanza una solución en esta instancia administrativa, queda habilitado para demandar ante el Juzgado de Policía Local competente”, agrega el experto.