Fundación Luksic lanza campaña para impulsar a más mujeres a estudiar carreras STEM

En Chile, solo una de cada cuatro personas que estudia carreras vinculadas a las ciencias, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas es mujer. Para revertir esa cifra, Fundación Luksic lanzó la campaña “Mujeres que Todo lo Pueden”, con el objetivo de visibilizar referentes femeninos e incentivar a más chilenas a formarse en estas áreas.

La iniciativa tiene como rostro a Matilde Gaete, una estudiante de Ingeniería en Física y aspirante a convertirse en la primera chilena en llegar al espacio. Su historia está construida sobre los rechazos que ha enfrentado en el camino, incluyendo no ser seleccionada por la NASA en su primer intento. El mensaje central de la campaña es claro: “No dejes que un no te quite el impulso”.

Según Fernanda Orellana, gerente de Formación de Fundación Luksic, las barreras que enfrentan las mujeres en STEM son múltiples: desde la falta de referentes hasta los prejuicios familiares y sociales, pasando por las responsabilidades de cuidado que recaen desproporcionadamente sobre ellas. “Si yo no conozco casos de mujeres que son científicas, no voy a verlo como una posibilidad”, señaló.

La campaña también se vincula con datos del estudio Laborum 2026, que reveló que el 78% de los chilenos no trabaja en lo que soñaba de niño y que el 54% siente frustración por no haber alcanzado sus sueños.

En ese contexto, la fundación entrega anualmente la Beca Más Mujeres en STEM, en alianza con instituciones como DUOC, AIEP, Santo Tomás e INACAP. Este año se anunciaron las 100 ganadoras de la versión 2026: el 53% trabaja mientras estudia, el 30% son madres y el 63% proviene de regiones fuera de Santiago. Desde su inicio, el programa ha beneficiado a más de 300 mujeres.

Quienes quieran sumarse a la campaña pueden visitar mujeresquetodolopueden.cl, donde encontrarán historias de mujeres chilenas en carreras STEM. Las postulaciones a la beca abren cada año en marzo.