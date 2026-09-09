Fondas veganas en Santiago: Revisa aquí las alternativas para las Fiestas Patrias

Para quienes buscan celebrar este 18 de septiembre sin consumir carne animal en la Región Metropolitana, la capital ofrece diversas alternativas de gastronomía vegana.
Revisa algunas de las principales opciones y lugares para festejar durante Fiestas Patrias.
Fondas veganas en Santiago y Providencia
AlmaVeg Food
Desde completos, hamburguesas, “chacareros” en base de plantas para celebrar estas Fiestas Patrias.
- Lugar: San Diego 53, Santiago.
- Fecha: 14 al 17 de septiembre.
- Hora: De 12:00 a 20 horas.
Catapilcana Vegan
Podrás encontrar desayunos, almuerzos, pizza, entre otros productos veganos.
- Lugar: Av. Providencia 37 (Metro Baquedano)
- Fecha: 15 al 20 de septiembre
- Hora: De 12:00 hasta 23:30 horas.
Vegansté
El local ofrece opciones de pastelería vegana para toda la familia.
Lugar: Francisco Bilbao 2047, Providencia.
Fecha: 17 de septiembre.
Hora: De 12:00 a 20:30 horas.
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Katako Vegan
El local celebrará 11 años de tradición vegana; tendrá desde anticuchos, empanadas, terremotos, además de juegos típicos como la rayuela y sacos.
- Lugar: Seminario 130, Providencia
- Fecha: 17 al 20 de septiembre.
- Hora: A las 12:30 horas.
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Festival Santiago Vegan
Luego de nueve años de historia, Festival Santiago Vegan tendrá su edición de este año en Matucana. Las entradas ya se encuentran disponibles en portaldisc.com
- Lugar: Av. Matucana 100, Estación Central.
- Fecha: Desde el 18 hasta el 20 de septiembre
- Entrada: $8 mil y mil pesos menos de 12 años.
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