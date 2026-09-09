Fondas veganas en Santiago: Revisa aquí las alternativas para las Fiestas Patrias

Para quienes buscan celebrar este 18 de septiembre sin consumir carne animal en la Región Metropolitana, la capital ofrece diversas alternativas de gastronomía vegana.

Revisa algunas de las principales opciones y lugares para festejar durante Fiestas Patrias.

Fondas veganas en Santiago y Providencia

AlmaVeg Food

Desde completos, hamburguesas, “chacareros” en base de plantas para celebrar estas Fiestas Patrias.

Lugar : San Diego 53, Santiago.

: San Diego 53, Santiago. Fecha : 14 al 17 de septiembre.

: 14 al 17 de septiembre. Hora: De 12:00 a 20 horas.

Catapilcana Vegan

Podrás encontrar desayunos, almuerzos, pizza, entre otros productos veganos.

Lugar : Av. Providencia 37 (Metro Baquedano)

: Av. Providencia 37 (Metro Baquedano) Fecha : 15 al 20 de septiembre

: 15 al 20 de septiembre Hora: De 12:00 hasta 23:30 horas.

Vegansté

El local ofrece opciones de pastelería vegana para toda la familia.

Lugar: Francisco Bilbao 2047, Providencia.

Fecha: 17 de septiembre.

Hora: De 12:00 a 20:30 horas.

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Katako Vegan

El local celebrará 11 años de tradición vegana; tendrá desde anticuchos, empanadas, terremotos, además de juegos típicos como la rayuela y sacos.

Lugar : Seminario 130, Providencia

: Seminario 130, Providencia Fecha : 17 al 20 de septiembre.

: 17 al 20 de septiembre. Hora: A las 12:30 horas.

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Festival Santiago Vegan

Luego de nueve años de historia, Festival Santiago Vegan tendrá su edición de este año en Matucana. Las entradas ya se encuentran disponibles en portaldisc.com

Lugar : Av. Matucana 100, Estación Central.

: Av. Matucana 100, Estación Central. Fecha : Desde el 18 hasta el 20 de septiembre

: Desde el 18 hasta el 20 de septiembre Entrada: $8 mil y mil pesos menos de 12 años.