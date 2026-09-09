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Fondas veganas en Santiago: Revisa aquí las alternativas para las Fiestas Patrias

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Para quienes buscan celebrar este 18 de septiembre sin consumir carne animal en la Región Metropolitana, la capital ofrece diversas alternativas de gastronomía vegana.

Revisa algunas de las principales opciones y lugares para festejar durante Fiestas Patrias.

Fondas veganas en Santiago y Providencia

AlmaVeg Food

Desde completos, hamburguesas, “chacareros” en base de plantas para celebrar estas Fiestas Patrias.

  • Lugar: San Diego 53, Santiago.
  • Fecha: 14 al 17 de septiembre.
  • Hora: De 12:00 a 20 horas.

Catapilcana Vegan

Podrás encontrar desayunos, almuerzos, pizza, entre otros productos veganos.

  • Lugar: Av. Providencia 37 (Metro Baquedano)
  • Fecha: 15 al 20 de septiembre
  • Hora: De 12:00 hasta 23:30 horas.

Vegansté

El local ofrece opciones de pastelería vegana para toda la familia.

Lugar: Francisco Bilbao 2047, Providencia.

Fecha: 17 de septiembre.

Hora: De 12:00 a 20:30 horas.

Katako Vegan

El local celebrará 11 años de tradición vegana; tendrá desde anticuchos, empanadas, terremotos, además de juegos típicos como la rayuela y sacos.

  • Lugar: Seminario 130, Providencia
  • Fecha: 17 al 20 de septiembre.
  • Hora: A las 12:30 horas.

 

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Festival Santiago Vegan

Luego de nueve años de historia, Festival Santiago Vegan tendrá su edición de este año en Matucana. Las entradas ya se encuentran disponibles en portaldisc.com 

  • Lugar: Av. Matucana 100, Estación Central.
  • Fecha: Desde el 18 hasta el 20 de septiembre
  • Entrada: $8 mil y mil pesos menos de 12 años.

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