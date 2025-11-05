Física, digital y con saldo máximo de $500.000: ¿Cómo funciona la nueva tarjeta de prepago del Metro?

La tarjeta ya se puede obtener en diversas estaciones del servicio. Revisa los detalles.

Este miércoles, MetroMUV, filial de Metro de Santiago, presentó oficialmente su nueva tarjeta Visa prepago que permitirá realizar compras.

Felipe Bravo, Gerente General de Metro de Santiago, sostuvo que “de esta manera fortalecemos el desarrollo de nuestros negocios no tarifarios, lo que nos permite diversificar fuentes de financiamiento para seguir invirtiendo en un transporte público de calidad, eficiente y sustentable”.

Por su parte, Carolina Iturra, Gerente General de MetroMUV, destacó que “permite comprar en Chile y el extranjero, gestionar saldo desde la app, transferir, recargar y pagar los viajes con QR en Metro, buses, trenes y taxis. Es una forma concreta de integrar la movilidad con los pagos del día a día”.

¿Cómo funciona la nueva tarjeta prepago del metro?

La nueva tarjeta de prepago del Metro de Santiago está disponible en formato físico y digital .

Permitirá realizar compras en comercios presenciales y online , tanto en Chile como en el extranjero .

La tarjeta cuenta con un saldo máximo de $500 mil .

Carolina Iturra detalló que la tarjeta “está regulada por la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), no tiene costos de mantención y permite operar con total seguridad desde la app que está disponible para Android e iOS o el sitio web”.

¿Cómo obtener la nueva tarjeta prepago del metro?

La tarjeta ya está disponible gratis al realizar una carga inicial de $1.000 pesos , vigente hasta el 31 de diciembre o hasta agotar stock de 200 mil unidades.

Se puede obtener en las estaciones La Moneda, Los Leones, Universidad de Santiago, Las Rejas, Pajaritos y San Pablo, de Línea 1 y 5. Progresivamente se irán sumando más estaciones.