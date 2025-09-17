Fiestas Patrias: ¿Qué se celebra el 18 de septiembre?

Durante esta fecha, las calles se llenan de colores y sabores, pero la historia detrás aún es desconocida para muchos. ¿Qué ocurrió realmente el 18 de septiembre en Chile?

Cada año, Chile se prepara para celebrar sus tradicionales Fiestas Patrias con fondas y reuniones familiares, siendo uno de los momentos más esperados del calendario.

Pero, ¿qué exactamente se conmemora el 18 de septiembre? Detrás de estas festividades hay un hecho histórico que marcó el inicio del camino hacia la independencia.

¿Q ué se celebra el 18 de septiembre?

El 18 de septiembre se conmemora la Primera Junta Nacional de Gobierno , realizada en esa fecha del año 1810. Esta buscó, en un primer momento, mantener lealtad al rey cautivo .

Sin embargo, el naciente patriotismo local comenzó a radicalizar el proceso ; todo esto durante el gobierno de José Miguel Carrera.

Es ahí donde surgieron los primeros emblemas patrios, el primer reglamento constitucional, la prensa independentista, la libertad de vientres y se crearon instituciones como la Biblioteca Nacional y el Instituto Nacional.

¿Cuándo se proclamó la independencia de Chile?