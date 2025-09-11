Fiestas Patrias: ¿A qué penas se exponen quienes conducen tras consumir alcohol?

El 2024 se registraron cerca de 1.500 siniestros viales que dejaron 70 fallecidos. Las principales causas de muerte fueron velocidad imprudente, conducción distraída y conducción bajo los efectos del alcohol.

Este 2025, las Fiestas Patrias se extenderán por cuatro días: desde el jueves 18 hasta el domingo 21 de septiembre.

Como cada año, las autoridades han llamado a la población a disfrutar con responsabilidad, y sobre todo a no conducir en estado de ebriedad y a circular por pasos habilitados para peatones.

Esto, ya que durante estas festividades fallecen más personas por accidentes de tránsito. “El año pasado se registraron 1.500 siniestros viales, cientos de lesionados y 70 fallecidos”, comentó Claudia Rodríguez, académica de la Universidad de los Andes.

Las principales causas de muerte fueron velocidad imprudente, conducción distraída y conducción bajo los efectos del alcohol.

“Como salubrista, hago un llamado a construir movilidad segura, a no sumar riesgos viales y evitar todas las acciones imprudentes que aumenten el riesgo de muertes en el tránsito”, afirmó la especialista.

¿Cuál es la pena por conducir en estado de ebriedad?

Conducir tras haber consumido alcohol está sancionado por las leyes de Tolerancia Cero y Emilia con una pena efectiva de al menos un año para quienes provoquen lesiones graves gravísimas y muerte, sumado a si arrancan del lugar del siniestro vial y no prestan colaboración.

Conducir bajo la influencia del alcohol considera 0,3 gramos por litro de sangre; mientras que manejar en estado de ebriedad significa tener 0,8 gramos por litro de sangre.

La normativa indica que “si una persona es sorprendida manejando en estado de ebriedad por primera vez, sin ocasionar daños ni lesiones, verá suspendida su licencia de conducir por 2 años”.

Si alguien que maneja en “estado de ebriedad causa lesiones gravísimas o la muerte de una persona, por primera vez, quedará inhabilitada para manejar un vehículo de por vida”.

Tabla de Conaset que muestra sanciones de la Ley Tolerancia Cero: