Fiestas Patrias 2025: Comidas típicas que hipertensos deben moderar

La hipertensión, a pesar de no presentar síntomas visibles, puede generar daños en órganos vitales. Para no restringirse durante las Fiestas Patrias, la nutricionista Isabel Adasme entregó una serie de recomendaciones para disfrutar sin poner en riesgo la salud.

Las Fiestas Patrias son sinónimo de celebración, juegos típicos y de disfrutar una rica empanada, un anticucho o un choripán. Sin embargo, la moderación es clave para cuidar la salud. El consumo excesivo de sal, alcohol, grasas saturadas y calorías puede elevar de manera aguda la presión arterial y generar riesgos importantes.

La hipertensión es una enfermedad “silenciosa”, ya que no presenta síntomas visibles, pero aun así daña órganos vitales como el corazón, los riñones y los vasos sanguíneos. En los últimos años, esta condición afecta cada vez más a la población juvenil, que desde edades tempranas se expone a hábitos poco saludables.

Según la nutricionista de la Dirección General Estudiantil de la Universidad Católica del Maule (UCM), Isabel Adasme, existen varios factores que aumentan el riesgo:

Alimentación poco saludable, marcada por el consumo de productos ultraprocesados ricos en sal y grasas.

Sedentarismo, asociado al tiempo prolongado frente a pantallas.

Consumo de alcohol y tabaco, que elevan la presión arterial.

Estrés y falta de sueño, que alteran el sistema nervioso y las hormonas que regulan la presión.

A esto se suman los antecedentes familiares de hipertensión, lo que incrementa aún más el peligro.

Moderación sin prohibiciones

La especialista aclara que el objetivo no es eliminar las preparaciones típicas de estas celebraciones, sino regular las cantidades y buscar un equilibrio. La recomendación es clara: menos sal, menos alcohol, más agua y más movimiento.

“Las Fiestas Patrias son para bailar, jugar y moverse, no solo para comer y beber”, subraya la nutricionista.

Entre los productos que más afectan la salud cardiovascular en estas fechas se encuentran los anticuchos, choripanes, longanizas, costillares, cortes grasos y empanadas de pino, por su alto contenido de sal y grasas saturadas.

En cuanto a las bebidas, el terremoto, pipeño y chicha no solo aportan alcohol —factor que eleva la presión arterial—, sino también altas cantidades de azúcar, que favorecen el sobrepeso y la resistencia a la insulina.

Recomendaciones para unas fiestas más saludables