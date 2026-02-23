Festival de Viña 2026: ¿Qué artistas se presentarán este lunes?

Revisa los detalles de la programación y lo que se espera para esta nueva jornada del festival.

El Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar vivirá este lunes una nueva jornada marcada por la música y el humor.

Como es tradición, la velada también incluirá la competencia internacional y folclórica, piezas clave de este evento que concentra la atención del país.

Cabe recordar que el domingo 22 de febrero fue el turno de la cantante y compositora Gloria Estefan, el humorista Stefan Kramer y el cantante italiano Matteo Bocelli.

¿Quiénes estarán este lunes 23 de febrero en el festival de Viña?