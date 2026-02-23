Festival de Viña 2026: ¿Qué artistas se presentarán este lunes?
Por CNN Chile
23.02.2026 / 12:40
Revisa los detalles de la programación y lo que se espera para esta nueva jornada del festival.
El Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar vivirá este lunes una nueva jornada marcada por la música y el humor.
Como es tradición, la velada también incluirá la competencia internacional y folclórica, piezas clave de este evento que concentra la atención del país.
Cabe recordar que el domingo 22 de febrero fue el turno de la cantante y compositora Gloria Estefan, el humorista Stefan Kramer y el cantante italiano Matteo Bocelli.
¿Quiénes estarán este lunes 23 de febrero en el festival de Viña?
- Pet Shop Boys, dúo británico compuesto por Neil Tennant y Chris Lowe, quienes esperan encantar al público con una propuesta de primer nivel.
- El humor estará a cargo de Rodrigo Villegas, quien se presentará por tercera vez en el festival tras sus rutinas en 2017 y 2023.
- Al cierre estará la banda colombiana Bomba Estéreo, quienes debutarán en el escenario viñamarino de la mano de éxitos como To My Love y Ojitos Lindos.