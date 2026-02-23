Servicios Viña 2026

Festival de Viña 2026: ¿Qué artistas se presentarán este lunes?

Por CNN Chile

23.02.2026 / 12:40

{alt}

Revisa los detalles de la programación y lo que se espera para esta nueva jornada del festival.

El Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar vivirá este lunes una nueva jornada marcada por la música y el humor.

Como es tradición, la velada también incluirá la competencia internacional y folclórica, piezas clave de este evento que concentra la atención del país.

Cabe recordar que el domingo 22 de febrero fue el turno de la cantante y compositora Gloria Estefan, el humorista Stefan Kramer y el cantante italiano Matteo Bocelli.

¿Quiénes estarán este lunes 23 de febrero en el festival de Viña?

  • Pet Shop Boys, dúo británico compuesto por Neil Tennant y Chris Lowe, quienes esperan encantar al público con una propuesta de primer nivel.
  • El humor estará a cargo de Rodrigo Villegas, quien se presentará por tercera vez en el festival tras sus rutinas en 2017 y 2023.
  • Al cierre estará la banda colombiana Bomba Estéreo, quienes debutarán en el escenario viñamarino de la mano de éxitos como To My Love y Ojitos Lindos.

DESTACAMOS

Cultura ¿Cuántos se han llevado la Gaviota de Platino en los 65 años de historia del Festival de Viña? Conócelos acá

LO ÚLTIMO

Servicios Festival de Viña 2026: ¿Qué artistas se presentarán este lunes?
Bono Invierno 2026: ¿Cuándo se paga y cuáles son los requisitos para recibir los $81.257?
"Fue una conversación un poco tensa": La advertencia del embajador de Estados Unidos al ministro Juan Carlos Muñoz previo a sanción
Formalizan a presuntos autores intelectuales por homicidio de empresario en Quinta Normal: Ex suegro fue detenido
Experto analiza las medidas para prevenir el virus Hanta: Van 6 muertos durante este año
Con Jarry como duelo estelar: Chile Open arranca este lunes con cinco chilenos en el cuadro