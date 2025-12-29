Feriado bancario: ¿Cuándo es el último día hábil para hacer trámites este 2025?

La CMF llamó a las personas a realizar sus trámites presenciales con antelación.

Este miércoles 31 de diciembre es el último día del año, pero también corresponde al conocido feriado bancario.

La semana pasada, la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) informó que, según lo estipulado por la ley 21.791, publicada en el Diario Oficial el 17 de diciembre, este miércoles 31 de diciembre “las sucursales bancarias no atenderán al público”.

Cabe recordar que este día feriado corresponde solo a entidades bancarias y sus trabajadores/as, por lo que el resto del comercio funcionará con normalidad, atendiendo los horarios del último día del año.

¿Cuándo es el último día hábil para hacer trámites en 2025?

La institución recomendó a la ciudadanía hacer sus trámites con antelación, en caso de tener que realizar alguno antes de que termine el año.

“La CMF recomienda a las personas realizar sus trámites presenciales con la debida anticipación, debido a que el último día hábil bancario del año será el martes 30 de diciembre“, señalaron.

A comienzos de diciembre, la Cámara de Diputadas y Diputados restableció el feriado bancario, que había sido eliminado en virtud de la Ley Fintec (ley 21.521) de 2023.

Si bien la Ley Fintech es de 2023, fue en agosto de este 2025 que la CMF publicó el reglamento que establece la normativa, y que ponía fin al mencionado feriado bancario.