Feriado del 20 de agosto aplica solo en algunas comunas del país: Conmemora el natalicio de Bernardo O’Higgins

La normativa indica que este día es feriado solo para algunas comunas de O'Higgins.

Este miércoles 20 de agosto el país tendrá un nuevo feriado, el último antes de las Fiestas Patrias y los feriados del 18 y 19 de septiembre.

Sin embargo, esta vez corresponde a uno de carácter comunal, por lo que no podrá ser una jornada de descanso a mitad de semana para todo el país.

Feriado del 20 de agosto

La ley 20.768 establece en su artículo único: “Declárase feriado el día 20 de agosto de cada año para las comunas de Chillán y Chillán Viejo“.

De ese modo, este feriado es válido solo en las comunas de Chillán y Chillán Viejo, en la Región de O’Higgins, debido al natalicio de Bernardo O’Higgins Riquelme.

O’Higgins, quien fue un prócer de la patria, nació en Chillán en 1778.

Cabe destacar que este día no es de carácter irrenunciable, por lo que los comercios podrán funcionar con normalidad durante la jornada.