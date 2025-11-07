Fantasilandia abre 18 puestos de trabajo: ¿Cómo postular?

Las mayoría de las vacantes no necesitan experiencia previa.

Fantasilandia abrió puestos de trabajo para la temporada de verano 2025-2026.

La empresa anunció 18 ofertas en su plataforma oficial, para las cuales no es necesario tener experiencia laboral previa.

Como requisitos generales, Fantasilandia solicita a los postulantes: ser mayor de edad, tener enseñanza media completa y disponibilidad para trabajar part time durante los fines de semana y festivos, además de turnos 5×2 o 4×4, por ejemplo. En otros casos piden tener estudios de gastronomía.

Todos los trabajos son de carácter presencial.

Fantasilandia abre ofertas de trabajo

Las ofertas publicadas por Fantasilandia son:

Operador de comida rápida full time

Ayudante del operador de juegos full time

Operador de bodega full time

Asistente de servicio al cliente full time

Auxiliares de aseo full time

Asistente de seguridad full time

Mecánico hidráulico

Guardia de seguridad 4×4 diurno CCTV

Guardia de seguridad 4×4 noche CCTV

Mecánico industrial con conocimientos en hidráulica

Cajeros full time

Ayudante de cocina full time

Barback

Mantenedor eléctrico

Captador

Reponedor

Jardinero full time, sin experiencia

Ayudante de cocina part times fines de semana y festivos

¿Cómo postular a Fantasilandia?

El proceso de selección se debe realizar a través de Aira, una plataforma de reclutamiento.

El primer paso es hacer click en “postular”, donde cada persona deberá registrarse con su email y contraseña.

Luego, ingresar al sitio de Aira y responder las preguntas de acuerdo a la vacante de trabajo a la que se postulará.

Puedes revisar todas las ofertas de trabajo y sus requisitos haciendo click aquí.