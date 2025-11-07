Fantasilandia abre 18 puestos de trabajo: ¿Cómo postular?
Por CNN Chile
07.11.2025 / 08:45
Las mayoría de las vacantes no necesitan experiencia previa.
Fantasilandia abrió puestos de trabajo para la temporada de verano 2025-2026.
La empresa anunció 18 ofertas en su plataforma oficial, para las cuales no es necesario tener experiencia laboral previa.
Como requisitos generales, Fantasilandia solicita a los postulantes: ser mayor de edad, tener enseñanza media completa y disponibilidad para trabajar part time durante los fines de semana y festivos, además de turnos 5×2 o 4×4, por ejemplo. En otros casos piden tener estudios de gastronomía.
Todos los trabajos son de carácter presencial.
Fantasilandia abre ofertas de trabajo
Las ofertas publicadas por Fantasilandia son:
- Operador de comida rápida full time
- Ayudante del operador de juegos full time
- Operador de bodega full time
- Asistente de servicio al cliente full time
- Auxiliares de aseo full time
- Asistente de seguridad full time
- Mecánico hidráulico
- Guardia de seguridad 4×4 diurno CCTV
- Guardia de seguridad 4×4 noche CCTV
- Mecánico industrial con conocimientos en hidráulica
- Cajeros full time
- Ayudante de cocina full time
- Barback
- Mantenedor eléctrico
- Captador
- Reponedor
- Jardinero full time, sin experiencia
- Ayudante de cocina part times fines de semana y festivos
¿Cómo postular a Fantasilandia?
El proceso de selección se debe realizar a través de Aira, una plataforma de reclutamiento.
El primer paso es hacer click en “postular”, donde cada persona deberá registrarse con su email y contraseña.
Luego, ingresar al sitio de Aira y responder las preguntas de acuerdo a la vacante de trabajo a la que se postulará.
Puedes revisar todas las ofertas de trabajo y sus requisitos haciendo click aquí.