Servicios fantasilandia

Fantasilandia abre 18 puestos de trabajo: ¿Cómo postular?

Por CNN Chile

07.11.2025 / 08:45

{alt}

Las mayoría de las vacantes no necesitan experiencia previa.

Fantasilandia abrió puestos de trabajo para la temporada de verano 2025-2026.

La empresa anunció 18 ofertas en su plataforma oficial, para las cuales no es necesario tener experiencia laboral previa.

Como requisitos generales, Fantasilandia solicita a los postulantes: ser mayor de edad, tener enseñanza media completa y disponibilidad para trabajar part time durante los fines de semana y festivos, además de turnos 5×2 o 4×4, por ejemplo. En otros casos piden tener estudios de gastronomía.

Todos los trabajos son de carácter presencial.

Fantasilandia abre ofertas de trabajo

Las ofertas publicadas por Fantasilandia son:

  • Operador de comida rápida full time
  • Ayudante del operador de juegos full time
  • Operador de bodega full time
  • Asistente de servicio al cliente full time
  • Auxiliares de aseo full time
  • Asistente de seguridad full time
  • Mecánico hidráulico
  • Guardia de seguridad 4×4 diurno CCTV
  • Guardia de seguridad 4×4 noche CCTV
  • Mecánico industrial con conocimientos en hidráulica
  • Cajeros full time
  • Ayudante de cocina full time
  • Barback
  • Mantenedor eléctrico
  • Captador
  • Reponedor
  • Jardinero full time, sin experiencia
  • Ayudante de cocina part times fines de semana y festivos

¿Cómo postular a Fantasilandia?

El proceso de selección se debe realizar a través de Aira, una plataforma de reclutamiento.

El primer paso es hacer click en “postular”, donde cada persona deberá registrarse con su email y contraseña.

Luego, ingresar al sitio de Aira y responder las preguntas de acuerdo a la vacante de trabajo a la que se postulará.

Puedes revisar todas las ofertas de trabajo y sus requisitos haciendo click aquí.

DESTACAMOS

Tendencias Electrodomésticos compactos: la revolución silenciosa que redefine la vida urbana en Chile

LO ÚLTIMO

Servicios Fantasilandia abre 18 puestos de trabajo: ¿Cómo postular?
Hub metropolitano busca unificar el apoyo a los emprendimientos en la RM: ¿Cómo funciona?
Buenas noticias para la economía nacional: IPC de octubre tuvo variación de 0,0%
Hombre murió tras ser baleado en medio de turbazo a su casa en Lampa
Gobierno de Trump asegura al Congreso que no tiene justificación legal para atacar Venezuela
Estados Unidos: 40 aeropuertos cancelarán vuelos en todo el país por el cierre del Gobierno