Experto responde: ¿Cómo detectar señales tempranas de un infarto?

El doctor Fernando Sánchez, cardiólogo de la Clínica Pericardio, entregó recomendaciones sobre qué hacer y señaló que si aparecen síntomas "debemos prender la alarma y buscar atención médica inmediata".

Puede aparecer con síntomas como dolor en el brazo izquierdo, mareo repentino o cansancio extremo. Sin embargo, las señales de un infarto no se presentan de la misma manera en todas las personas.

En algunos caso, por ejemplo, hay factores de riesgo que predominan, como la hipertensión, “que es un factor clave porque muchas personas no saben que la padecen”, explicó el doctor Fernando Sánchez, cardiólogo de la Clínica Pericardio.

Y añadió que “desde que la persona presenta esta sintomatología, el tiempo es crucial para la supervivencia y para tener una buena calidad de vida en caso de recuperación. En los primeros 30 minutos debemos actuar inmediatamente. Esto puede salvar vidas”.

Entonces, ¿qué hacer si noto estos síntomas en mí o en otra persona? Lo principal es despejar el área, poner a la persona boca arriba, corroborar que no tenga nada en la boca e intentar despertarla

En caso de no responder o no tener pulso, se debe llamar a emergencias y comenzar a realizar compresiones en el pecho, manteniendo la fuerza y ritmo hasta la llegada de ayuda médica.

De todos modos, el especialista señaló que las señales no se presentan de la misma manera en hombres y mujeres.

En hombres, por ejemplo, es más común presentar dolor o presión en el pecho, que se pasa al brazo izquierdo.

Mientras que en mujeres se presentan síntomas como náuseas, fatiga extrema, dificultad para respirar o molestia en la mandíbula, cuello o espalda.

En esa línea, advirtió que “es crucial recordar que estas diferencias son generales pero no exclusivas. Ambos sexos pueden presentarlas. Lo fundamental es que si aparecen estos síntomas, debemos prender la alarma y buscar atención médica inmediata“.