Experto entrega consejos: ¿Cómo recuperar la salud capilar?

Una evaluación temprana con un profesional es fundamental para analizar la situación.

La caída del cabello puede estar causada por distintos factores, como períodos extensos de estrés, cambios hormonales o el uso de algunos medicamentos.

El efluvio telógeno, es decir, la caída temporal y reversible del cabello, es una condición que provoca una pérdida difusa de pelo en todo el cuero cabelludo, y puede aparecer semanas o meses después de un evento desencadenante.

El doctor Nicolás Herrera, especialista en implante capilar de Clínica Témpora, explicó que “el efluvio telógeno se diferencia de la alopecia androgénica porque no destruye el folículo capilar“, por lo que es un proceso reversible, ya que “cuando se identifica y corrige la causa, el crecimiento del cabello se normaliza en un período de entre seis y nueve meses”.

¿Por qué se cae el pelo?

Entre los principales factores se encuentran el embarazo, estrés intenso, dietas muy restrictivas, enfermedades sistémicas o uso de ciertos medicamentos.

Además, hay algunas señales tempranas que podrían alertar sobre esta situación, como la sensación de pelo más fino o débil, observar mayor cantidad de cabellos en la ducha o en la almohada, disminución del volumen al peinarse o picazón del cuero cabelludo.

El experto comentó que “una evaluación temprana con un dermatólogo y exámenes básicos como ferritina, TSH, vitamina D y proteínas puede prevenir que la caída se haga evidente”.

Y añadió que “el estrés crónico eleva el cortisol y afecta la nutrición y el flujo sanguíneo del folículo capilar”, lo que “puede favorecer un efluvio telógeno y agravar otros tipos de alopecia”.

Para prevenir este tipo de situaciones, el doctor Herrera recomendó mantener una alimentación equilibrada, tener buenas horas de sueño, manejo del estrés y cuidar el cabello evitando calor y químicos agresivos.

“El mensaje más importante es no alarmarse ni automedicarse. En la mayoría de los casos, el cabello vuelve a crecer una vez que se corrige el origen del problema”, recalcó el profesional.