Experta entrega consejos para evitar el uso excesivo de pantallas en niños durante las vacaciones de verano

La educadora de párvulos del Servicio de Pediatría del Hospital Clínico San Borja Arriarán, Francisca Troncoso, recordó que "las vacaciones son para disfrutar, cuidar el desarrollo y es muy importante acompañar y proteger a las y los niños".
La llegada de las vacaciones de verano significa una temporada de descanso para niños y niñas. Sin embargo, tener más tiempo libre podría implicar un mayor uso de pantallas y la tecnología que está a su alcance.
En ese sentido, Francisca Troncoso, educadora de párvulos del Servicio de Pediatría del Hospital Clínico San Borja Arriarán (HCSBA), entregó algunos consejos para evitar desregulaciones u otros daños en la salud de los niños.
En primer lugar, señaló que de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS), el uso de pantallas no es recomendable entre los 0 y 2 años. Mientras que entre los 2 a 5 años se recomienda máximo una hora (dividido en la mañana y la tarde), y desde los 6 años el uso de pantallas no debe superar los 120 minutos.
Troncoso comentó que es importante considerar que la pantalla de celulares, tablet y/o televisores tienen luz azul, a diferencia de la natural que es amarilla o blanca, la cual el cerebro está acostumbrado a procesar.
“La luz azul le manda al cerebro la señal que siempre es de día. Si los niños la usan hasta muy tarde, al cerebro le cuesta entrar en modo de recuperación, se inhibe la secreción de melatonina, aumentan las desregulaciones y afecta distintas áreas del desarrollo”, explicó.
A ello se suma que hay distintos tipos de pantallas. Las de tablet y celulares son “activas” porque “demandan una respuesta y acción de parte del niño, libera más dopamina y estimula un sistema de recompensa, por lo tanto, es más adictivo seguir utilizándose”.
No es el caso de la pantalla pasiva, que “eventualmente en estos tiempos acotados genera menos daño”.
De todos modos, la educadora de párvulos recalcó que “no hay que excederse con esta porque también trae dificultades en la atención sostenida, en el lenguaje y el contacto emocional con el niño o niña que tenemos a nuestro cargo”.
Sobre esto, la profesional entregó cinco recomendaciones:
Asimismo, destacó que “las pantallas no son un cuidador y es responsabilidad de las familias y su entorno poder enriquecer los que van a ser recuerdos para toda la vida”.
