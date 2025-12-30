Experta entrega consejos para evitar el uso excesivo de pantallas en niños durante las vacaciones de verano

La educadora de párvulos del Servicio de Pediatría del Hospital Clínico San Borja Arriarán, Francisca Troncoso, recordó que "las vacaciones son para disfrutar, cuidar el desarrollo y es muy importante acompañar y proteger a las y los niños".

La llegada de las vacaciones de verano significa una temporada de descanso para niños y niñas. Sin embargo, tener más tiempo libre podría implicar un mayor uso de pantallas y la tecnología que está a su alcance.

En ese sentido, Francisca Troncoso, educadora de párvulos del Servicio de Pediatría del Hospital Clínico San Borja Arriarán (HCSBA), entregó algunos consejos para evitar desregulaciones u otros daños en la salud de los niños.

En primer lugar, señaló que de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS), el uso de pantallas no es recomendable entre los 0 y 2 años. Mientras que entre los 2 a 5 años se recomienda máximo una hora (dividido en la mañana y la tarde), y desde los 6 años el uso de pantallas no debe superar los 120 minutos.

Consejos para evitar uso excesivo de pantallas en niños en vacaciones

Troncoso comentó que es importante considerar que la pantalla de celulares, tablet y/o televisores tienen luz azul, a diferencia de la natural que es amarilla o blanca, la cual el cerebro está acostumbrado a procesar.

“La luz azul le manda al cerebro la señal que siempre es de día. Si los niños la usan hasta muy tarde, al cerebro le cuesta entrar en modo de recuperación, se inhibe la secreción de melatonina, aumentan las desregulaciones y afecta distintas áreas del desarrollo”, explicó.

A ello se suma que hay distintos tipos de pantallas. Las de tablet y celulares son “activas” porque “demandan una respuesta y acción de parte del niño, libera más dopamina y estimula un sistema de recompensa, por lo tanto, es más adictivo seguir utilizándose”.

No es el caso de la pantalla pasiva, que “eventualmente en estos tiempos acotados genera menos daño”.

De todos modos, la educadora de párvulos recalcó que “no hay que excederse con esta porque también trae dificultades en la atención sostenida, en el lenguaje y el contacto emocional con el niño o niña que tenemos a nuestro cargo”.

¿Cuánto tiempo usar las pantallas en vacaciones?

Sobre esto, la profesional entregó cinco recomendaciones:

Definir horarios: Hacer acuerdos sobre los turnos en la mañana y en la tarde. “Nunca debe exceder las 19:00 horas para que el cerebro pueda bajar su alerta y entrar en modo descanso”.

Hacer acuerdos sobre los turnos en la mañana y en la tarde. “Nunca debe exceder las 19:00 horas para que el cerebro pueda bajar su alerta y entrar en modo descanso”. Acompañar: Estar junto a ellos para hacer un filtro del contenido. “El niño, idealmente, no debe estar solo, a menos que seas el único cuidador/a”.

Estar junto a ellos para hacer un filtro del contenido. “El niño, idealmente, no debe estar solo, a menos que seas el único cuidador/a”. No utilizarlas para calmar: El niño debe aprender a serenarse con un adulto y autorregularse.

El niño debe aprender a serenarse con un adulto y autorregularse. No asociarlas a horarios de alimentación: Puede provocar que no se haga consciente de su proceso de nutrición.

Puede provocar que no se haga consciente de su proceso de nutrición. Priorizar el juego, actividad física o aburrimiento: Fomentar momentos de ocio y otras alternativas didácticas.

“Las vacaciones son para disfrutar, cuidar el desarrollo y es muy importante acompañar y proteger a las y los niños”, remarcó Troncoso.

Asimismo, destacó que “las pantallas no son un cuidador y es responsabilidad de las familias y su entorno poder enriquecer los que van a ser recuerdos para toda la vida”.