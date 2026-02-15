Servicios beneficios estatales

Ex Bono Marzo: ¿Quiénes reciben este lunes los más de $66 mil?

Por CNN Chile

15.02.2026 / 11:19

Este beneficio estatal se paga una vez al año a las familias que cumplan los requisitos. Revisa los detalles.

Desde este lunes 16 de febrero, las personas que cumplan los requisitos podrán comenzar a cobrar el Aporte Familiar Permanente 2026.

El también conocido como ex Bono Marzo es un aporte económico no postulable que se paga una vez al año a las familias de menores ingresos para fortalecer su economía.

Se paga una vez al año a familias que hayan sido beneficiarias al 31 de diciembre de Subsidio Familiar, Chile Solidario, el Subsistema de Seguridades y Oportunidades (Ingreso Ético Familiar), Asignación Familiar o Asignación Maternal.

Ex Bono Marzo: ¿Cuánto dinero se entregará?

  • El dinero entregado este 2026 asciende a los $66.834.

¿Quiénes reciben el ex Bono Marzo este lunes 16 de febrero?

  • Se pagará desde este 16 de febrero al grupo 1, correspondiente a las familias que reciban pagos por Subsidio Familiar, Chile Solidario o por el Subsistema de Seguridades y Oportunidades (Ingreso Ético Familiar), a través del IPS, entre el 14 y el 28 de febrero.

Las otras fechas de pago del ex Bono Marzo

  • Grupo 2: El 2 de marzo se empezará a pagar a quienes reciban pagos por Subsidio Familiar, Chile Solidario o por el Subsistema de Seguridades y Oportunidades (Ingreso Ético Familiar), a través del IPS, entre el 2 y el 13 de marzo. También se pagará durante todo marzo a los pensionados del IPS con cargas familiares.
  • Grupo 3: Recibirá el pago desde el 16 de marzo. En este grupo se encuentran quienes reciben Asignación Familiar o Maternal por sus cargas familiares, ya sean trabajadores cuyos empleadores realizan compensación en el IPS o trabajadores y pensionados de entidades distintas al IPS.

¿Cómo saber si recibo el ex Bono Marzo?

  • Para saber si tu familia es beneficiaria del ex Bono Marzo 2026, se puede consultar en la página del Aporte Familiar Permanente y en ChileAtiende.
  • Se podrá revisar a partir del 16 de febrero para el Grupo 1, del 2 de marzo para el Grupo 2 y del 16 de marzo para el Grupo 3, con el RUT y la fecha de nacimiento.

