Ex Bono Marzo: Cómo postular al Aporte Familiar Permanente 2026 y recibirlo a tiempo

El Instituto de Previsión Social (IPS) hizo un llamado a todas las personas trabajadoras que reciben Asignación Familiar para que revisen y actualicen sus cargas familiares antes de diciembre de 2025. Este es uno de los requisitos indispensables para acceder al Aporte Familiar Permanente 2026 (ex Bono Marzo).

¿Qué hacer si no estás recibiendo Asignación Familiar?

Si no estás recibiendo este beneficio, debes realizar un trámite para acreditar tus cargas familiares.

Esto aplica si tus hijos u otras personas dependientes tuyas no están recibiendo la asignación y, según tu remuneración, tienes derecho a ella. En ese caso, debes acreditar tus cargas familiares ante la institución correspondiente: Caja de Compensación, IPS u otra.

Si las cargas se administran a través del IPS, el trámite se puede realizar en línea a través de www.chileatiende.cl

El director nacional del IPS, Juan José Cárcamo Hemmelmann, señaló: “Sabemos lo importante que es el Aporte Familiar Permanente para las familias de nuestro país. Por eso, invitamos a las personas a revisar su liquidación de sueldo y verificar que, si corresponde, esté incluido el pago de la Asignación Familiar por las cargas acreditadas. Ese es el requisito fundamental para acceder al beneficio el próximo año”.

¿Cómo y dónde acreditar mis cargas familiares?

Para acreditar una carga familiar, se debe presentar la cédula de identidad y otros documentos habituales, como el contrato de trabajo o el Certificado AFP en el caso de trabajadores dependientes.

Una vez realizado el trámite, y si la persona cumple los requisitos, comenzará a recibir la Asignación Familiar por cada una de sus cargas.

Las cargas se acreditan ante la entidad que las administra para los trabajadores de la empresa correspondiente. Normalmente, esta institución es una Caja de Compensación, aunque en algunos casos puede ser el IPS u otras entidades. Si tienes dudas, consulta con tu empleador cuál organismo administra tus cargas familiares.

Si tus cargas las administra el IPS, el trámite se puede hacer en línea siguiendo estos pasos:

Ingresar a www.chileatiende.cl y buscar “Asignación Familiar”.

Seleccionar la ficha y escoger la opción “Agregar o extinguir carga”.

Se abrirá una nueva pantalla que solicitará RUN y ClaveÚnica.

Revisar los datos y seleccionar “Agregar una carga”.

¿Qué es la Asignación Familiar y Maternal?

La Asignación Familiar es un aporte económico que entrega el Estado por cada carga familiar acreditada, ya sea para trabajadores dependientes, independientes o pensionados, siempre que los ingresos mensuales no superen $1.412.957 (primer semestre de 2025).

Se pueden acreditar:

Hijos e hijas menores de edad.

Estudiantes de entre 18 y 24 años con Certificado de Alumno Regular (si el régimen de estudios es semestral, se debe presentar el certificado del segundo semestre 2025).

Cónyuges, nietos o padres, entre otros, según lo establece la ley.

La Asignación Maternal entrega el mismo beneficio durante el embarazo, ya sea a la trabajadora o al trabajador cuya cónyuge esté embarazada.

Aporte Familiar Permanente (ex Bono Marzo)

El Aporte Familiar Permanente es un beneficio económico destinado a las familias de menores ingresos que cumplen con ciertos requisitos. Este año, su monto fue de $64.574 por carga familiar o familia, y busca contribuir a cubrir los gastos habituales de los primeros meses del año.

Se paga entre febrero y marzo a quienes reciben Asignación Familiar o Maternal, Subsidio Familiar, y a las familias pertenecientes a Chile Solidario o al Subsistema de Seguridades y Oportunidades.

Hasta la fecha, más de 1 millón 871 mil familias han recibido el pago del Aporte Familiar Permanente 2025.

