Eventual segunda vuelta presidencial: Revisa cuándo sería y si es obligatorio ir a votar

El próximo domingo, si ningún candidato obtiene la mayoría absoluta de los votos válidamente emitidos, habrá una segunda vuelta. Revisa los detalles.

Quedan pocos días para que la ciudadanía deba concurrir a las urnas para elegir a sus nuevas autoridades.

En la elección de este 16 de noviembre se definirá al futuro presidente o presidenta de la República, además de la conformación de la Cámara de Diputadas y Diputados y la mitad del Senado.

En el caso de la elección presidencial, si ningún candidato obtiene la mayoría absoluta de los votos válidamente emitidos, habrá una segunda vuelta, y esta se efectuaría con los dos candidatos que obtuvieron la mayor votación.

¿Cuándo sería la eventual segunda vuelta presidencial?

La segunda vuelta presidencial, según la fecha establecida por el Servel, sería el próximo domingo 14 de diciembre.

¿Habría voto obligatorio en la segunda vuelta presidenciales?

Como la segunda vuelta presidencial forma parte del proceso electoral general presidencial, se aplica la obligatoriedad del sufragio para chilenos y chilenas que hayan cumplido la mayoría de edad y no hayan sido condenados a pena aflictiva.

Para estas elecciones, incluida una eventual segunda votación, qquienes no concurran a votar serán sancionados con una multa de entre 0,5 y 1,5 UTM. En el caso de los extranjeros y chilenos en el exterior habilitados para votar no quedarán afectos a la multa.

¿Quiénes pueden excusarse de votar?