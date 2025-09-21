Servicios primavera

Equinoccio de Primavera: ¿A qué hora se producirá el cambio de estación?

Por CNN Chile

21.09.2025 / 09:39

{alt}

En ese día, las horas de luz son iguales a las horas de oscuridad.

Con el cambio de hora en Chile, se percibe que los días comienzan a ser más largos debido a que se oscurece más tarde.

Con ello llegan también los vientos característicos de septiembre y el aumento de las temperaturas.

Y es que de a poco nos acercamos a una nueva estación del año, la primavera.

¿Cuándo llega la primavera?

Según el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada de Chile (SHOA), el cambio de estación se producirá este lunes.

“El día lunes 22 de septiembre a las 15:19 (UTC-3) se producirá el Equinoccio de Primavera, en el cual el día tiene la misma duración que la noche y corresponde al momento en que los dos polos de la Tierra se encuentran a igual distancia del Sol”, señalaron.

En el día en que ocurre el equinoccio de primavera, “la luz solar es la misma en ambos hemisferios y las horas de luz son iguales a las horas de oscuridad”.

En esta fecha, además, se produce “el cambio de Estación en cada Hemisferio, pasando de invierno a primavera en el Hemisferio Sur y de verano a otoño en el Hemisferio Norte”.

Estaciones del año/SHOA

Estaciones del año/SHOA

DESTACAMOS

País Llega CNN Chile On Time, la nueva forma de informarse con Inteligencia Artificial

LO ÚLTIMO

Mundo China pide un “alto el fuego integral” en Gaza en plena ofensiva israelí
Alejandro Tabilo dio vuelta el partido y avanzó a la semifinal del ATP 250 de Chengdú
Equinoccio de Primavera: ¿A qué hora se producirá el cambio de estación?
Reino Unido se dispone a reconocer hoy al Estado de Palestina
Actualizan estado de salud de carabinero que cayó desde un caballo en el Parque Padre Hurtado
La OTAN interceptó tres aviones rusos que entraron al espacio aéreo de Estonia: Estuvieron 12 minutos