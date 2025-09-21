Equinoccio de Primavera: ¿A qué hora se producirá el cambio de estación?

En ese día, las horas de luz son iguales a las horas de oscuridad.

Con el cambio de hora en Chile, se percibe que los días comienzan a ser más largos debido a que se oscurece más tarde.

Con ello llegan también los vientos característicos de septiembre y el aumento de las temperaturas.

Y es que de a poco nos acercamos a una nueva estación del año, la primavera.

¿Cuándo llega la primavera?

Según el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada de Chile (SHOA), el cambio de estación se producirá este lunes.

“El día lunes 22 de septiembre a las 15:19 (UTC-3) se producirá el Equinoccio de Primavera, en el cual el día tiene la misma duración que la noche y corresponde al momento en que los dos polos de la Tierra se encuentran a igual distancia del Sol”, señalaron.

En el día en que ocurre el equinoccio de primavera, “la luz solar es la misma en ambos hemisferios y las horas de luz son iguales a las horas de oscuridad”.

En esta fecha, además, se produce “el cambio de Estación en cada Hemisferio, pasando de invierno a primavera en el Hemisferio Sur y de verano a otoño en el Hemisferio Norte”.