Enel anuncia cortes de luz en 6 comunas de la RM para este 13 de enero: Revisa sectores y horarios

Por CNN Chile

12.01.2026 / 16:50

Revisa a continuación los cortes programados y su duración.

Enel Chile informó que este 13 de enero de 2026 realizará cortes de luz en las comunas de Conchalí, Maipú, Estación Central, La Cisterna, San Ramón y Ñuñoa.

El motivo del corte se debe a que la empresa está realizando mantenimientos en la calidad del servicio y reparaciones en la zona.

Comunas con corte de luz programado para este 13 de enero

  • Conchalí: desde las 10:00 a 16:00 horas.

  • Estación Central: desde las 11:00 a 17:00 horas.

  • Maipú:
    Desde las 10:30 a 16:30 horas.

  • Desde las 10:00 a 16:00 horas.

  • San Ramón: Desde las 9:30 a 15:30 pm.

  • La Cisterna: desde las 10:00 a 17:00 horas.

  • Ñuñoa: desde las 10:00 a 17:00 horas,

¿Qué hacer si soy electrodependiente?

Si perteneces a una de las comunas afectadas por el corte de electricidad y cuentas con una persona electrodependiente en tu hogar, puedes contactar a Enel a través de sus teléfonos de servicio: 800 800 696 o 600 696 0000.

