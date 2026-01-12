Enel anuncia cortes de luz en 6 comunas de la RM para este 13 de enero: Revisa sectores y horarios

Revisa a continuación los cortes programados y su duración.

Enel Chile informó que este 13 de enero de 2026 realizará cortes de luz en las comunas de Conchalí, Maipú, Estación Central, La Cisterna, San Ramón y Ñuñoa.

El motivo del corte se debe a que la empresa está realizando mantenimientos en la calidad del servicio y reparaciones en la zona.

Comunas con corte de luz programado para este 13 de enero

Conchalí: desde las 10:00 a 16:00 horas.

Estación Central: desde las 11:00 a 17:00 horas.

Maipú:

Desde las 10:30 a 16:30 horas.

Desde las 10:00 a 16:00 horas.

San Ramón: Desde las 9:30 a 15:30 pm.

La Cisterna: desde las 10:00 a 17:00 horas.

Ñuñoa: desde las 10:00 a 17:00 horas,

¿Qué hacer si soy electrodependiente?

Si perteneces a una de las comunas afectadas por el corte de electricidad y cuentas con una persona electrodependiente en tu hogar, puedes contactar a Enel a través de sus teléfonos de servicio: 800 800 696 o 600 696 0000.