En pocos días comienza la postulación a beneficios estudiantiles 2026 a través del FUAS: ¿Quiénes pueden del proceso?
Por CNN Chile
25.09.2025 / 08:03
Las personas podrán postular a instrumentos de financiamiento como la gratuidad, becas de arancel y créditos para la educación superior. Revisa los detalles.
Dentro de pocos días comenzará la postulación a los beneficios estudiantiles para 2026 a través del Formulario Único de Acreditación Socioeconómica (FUAS).
Las personas podrán postular a instrumentos de financiamiento como la gratuidad, becas de arancel y créditos para la educación superior, con el fin de ampliar el acceso y permanencia en instituciones acreditadas.
¿Cuándo comienza la postulación a beneficios estudiantiles?
- El proceso estará habilitado entre el miércoles 1 y el miércoles 22 de octubre de 2025.
- Pueden participar del proceso las personas que ingresarán a primer año de la educación superior en 2026, así como a quienes ya se encuentran cursando una carrera, a postular a los instrumentos de financiamiento estudiantil que ofrece el Estado.
¿Quiénes pueden postular al FUAS?
- Los beneficios están dirigidos a todas las personas que deseen ingresar a la educación superior, sin importar su edad.
- No son exclusivos para quienes egresan de cuarto medio este año.
- La gratuidad se entrega a estudiantes cuyas familias pertenecen al 60% de menores ingresos de la población, permitiéndoles estudiar una carrera sin pagar arancel ni matrícula.
- Las becas y créditos cuentan con montos y requisitos específicos que varían según el beneficio.
- Los estudiantes extranjeros pueden acceder a gratuidad si tienen residencia definitiva o temporal. Para quienes tienen residencia temporal, se exige además haber cursado la enseñanza media completa en Chile.
Fechas y etapas del proceso de postulación
- Postulación: del 1 al 22 de octubre de 2025.
- Información sobre nivel socioeconómico: 17 de diciembre de 2025.
- Preselección: 15 de enero de 2026.
- Resultados de asignación: 10 de marzo de 2026.
- Periodo de apelación: del 10 al 25 de marzo de 2026.