En pocos días comienza la postulación a beneficios estudiantiles 2026 a través del FUAS: ¿Quiénes pueden del proceso?

Dentro de pocos días comenzará la postulación a los beneficios estudiantiles para 2026 a través del Formulario Único de Acreditación Socioeconómica (FUAS).

Las personas podrán postular a instrumentos de financiamiento como la gratuidad, becas de arancel y créditos para la educación superior, con el fin de ampliar el acceso y permanencia en instituciones acreditadas.

¿Cuándo comienza la postulación a beneficios estudiantiles?

El proceso estará habilitado entre el miércoles 1 y el miércoles 22 de octubre de 2025 .

y el . Pueden participar del proceso las personas que ingresarán a primer año de la educación superior en 2026, así como a quienes ya se encuentran cursando una carrera, a postular a los instrumentos de financiamiento estudiantil que ofrece el Estado.

¿Quiénes pueden postular al FUAS?

Los beneficios están dirigidos a todas las personas que deseen ingresar a la educación superior, sin importar su edad .

. No son exclusivos para quienes egresan de cuarto medio este año.

La gratuidad se entrega a estudiantes cuyas familias pertenecen al 60% de menores ingresos de la población , permitiéndoles estudiar una carrera sin pagar arancel ni matrícula.

, permitiéndoles estudiar una carrera sin pagar arancel ni matrícula. Las becas y créditos cuentan con montos y requisitos específicos que varían según el beneficio.

según el beneficio. Los estudiantes extranjeros pueden acceder a gratuidad si tienen residencia definitiva o temporal. Para quienes tienen residencia temporal, se exige además haber cursado la enseñanza media completa en Chile.

Fechas y etapas del proceso de postulación