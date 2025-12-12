Elecciones 2025: ¿Qué comercios deben cerrar el 14 de diciembre? Revisa detalles del feriado obligatorio

Con la segunda vuelta presidencial fijada para el domingo 14 de diciembre, la Dirección del Trabajo (DT) hizo un llamado a respetar el feriado obligatorio.

El domingo 14 de diciembre se realizará la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, donde los ciudadanos chilenos deberán elegir al próximo Presidente de la República entre los candidatos Jeannette Jara y José Antonio Kast. Dada la importancia del acontecimiento y la obligatoriedad del sufragio, la Dirección del Trabajo (DT) recordó las normas laborales que regirán este fin de semana de votaciones.

Feriado Obligatorio y Garantías Laborales

Sergio Santibáñez, Director del Trabajo, visitó este martes 9 un mall en el centro de Santiago para informar sobre las exigencias legales a cumplir. Santibáñez señaló que aquellos recintos comerciales y strip centers administrados bajo una sola razón social o personalidad jurídica deben permanecer cerrados el día domingo.

El feriado es obligatorio y legal para los trabajadores y “parte a las 21:00 de la noche del día anterior y termina a lo menos a las 06:00 del día siguiente de estas elecciones”. No obstante, el resto del comercio, incluyendo supermercados y grandes tiendas no regidos por dicha situación legal, puede funcionar el domingo.

Finalmente, el Director del Trabajo recalcó que aquellos trabajadores que deban laborar el día de las elecciones cuentan con las garantías legales para cumplir su deber de sufragio obligatorio, sin temor a impedimentos ni represalias.