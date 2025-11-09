Elecciones 2025: ¿Puedo votar si pierdo mi cédula de identidad?

El Servel detalló las opciones para sufragar en caso de perder la cédula de identidad.

El próximo domingo 16 de noviembre se realizarán las elecciones presidenciales y parlamentarias en Chile.

La participación es de carácter obligatoria, por lo que ausentarse al deber cívico será castigado con multas que que fluctúan entre 0,5 y 1,5 UTM.

¿Se puede votar si pierdo la cédula de identidad?

La cédula de identidad es uno de los requisitos indispensables para votar en las elecciones, sin embargo, en caso de extravío el Servel entrega opciones.

El organismo informó que en caso de no contar con la cédula de identidad, se podrá ocupar el pasaporte para votar.

Además, las cédulas de identidad y pasaportes vencidos desde el 16 de noviembre de 2024 también son válidos para poder sufragar.

Finalmente, cabe destacar que ni la licencia de conducir, ni comprobantes de renovación, ni pase escolar o documentos similares, pueden ser utilizados para ejercer el voto.