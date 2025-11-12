Elecciones 2025: ¿Con qué documentos se puede votar?

Este fin de semana la ciudadanía concurrirá a las urnas para expresar su voto, por lo que cada persona deberá llevar un documento que lo identifique.

Este domingo 16 de noviembre se realizarán en Chile las elecciones presidenciales y parlamentarias. Ese día, los chilenos y chilenas acudirán a las urnas para ejercer su derecho a sufragio.

Para hacerlo, deberán llevar un documento que acredite su identidad para no tener problemas en el local de votación. De todos modos, no podrá ser cualquier documento.

Cabe recordar que el voto es de carácter obligatorio, por lo que no acudir a los locales de votación implicará una multa económica.

¿Con qué documentos se puede votar en las elecciones?

Las autoridades han recalcado que el día de los comicios se podrá votar solamente portando cédula de identidad o pasaporte.

¿Se puede votar con el carnet vencido en las elecciones?

Este domingo 16 de noviembre los electores podrán votar con su carnet o pasaporte vencido.

De todos modos, los documentos solo podrán estar vencido hasta máximo un año de las elecciones, es decir, el 16 de noviembre de 2024.

Cualquier carnet o pasaporte que tenga vencimiento antes de esa fecha no será válido para votar.

¿Con qué documentos no se puede votar en las elecciones?

No se podrá votar con: