Elección presidencial 2025: ¿Con qué documentos puedo votar?

Las autoridades hicieron un llamado a la ciudadanía a prepararse con anticipación y cumplir con todas las exigencias del proceso para garantizar una jornada electoral ordenada.

Este domingo se realizarán las Elecciones Presidenciales y Parlamentarias 2025, en las que millones de chilenos y chilenas están convocados a votar.

Como en cada proceso electoral, las autoridades han recalcado la importancia de llegar informados y portar los documentos requeridos por ley, con el fin de evitar problemas al momento de votar.

¿Con qué documentos NO puedo votar?

El comprobante del trámite para obtener la cédula de identidad

Licencia de conducir

Con fotocopia o imagen digital de cualquiera de estos documentos

¿Con qué documentos SÍ puedo votar?

Cédula de identidad física.

Pasaporte.

¿Puedo votar con algunos de estos documentos vencidos?