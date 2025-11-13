Servicios Elecciones 2025

Elección presidencial 2025: ¿Con qué documentos puedo votar?

Por CNN Chile

13.11.2025 / 07:49

Las autoridades hicieron un llamado a la ciudadanía a prepararse con anticipación y cumplir con todas las exigencias del proceso para garantizar una jornada electoral ordenada.

Este domingo se realizarán las Elecciones Presidenciales y Parlamentarias 2025, en las que millones de chilenos y chilenas están convocados a votar.

Como en cada proceso electoral, las autoridades han recalcado la importancia de llegar informados y portar los documentos requeridos por ley, con el fin de evitar problemas al momento de votar.

¿Con qué documentos NO puedo votar?

  • El comprobante del trámite para obtener la cédula de identidad
  • Licencia de conducir
  • Con fotocopia o imagen digital de cualquiera de estos documentos

¿Con qué documentos SÍ puedo votar?

  • Cédula de identidad física.
  • Pasaporte.

¿Puedo votar con algunos de estos documentos vencidos?

  • , se puede votar con el carnet o con el pasaporte vencido.
  • Sin embargo, solo pueden estar vencidos hasta máximo un año antes de las elecciones, o sea, el 16 de noviembre de 2024. Cualquier carnet o pasaporte vencido antes de esa fecha no será válido para votar.

