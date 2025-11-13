Elección presidencial 2025: ¿Con qué documentos puedo votar?
Por CNN Chile
13.11.2025 / 07:49
Las autoridades hicieron un llamado a la ciudadanía a prepararse con anticipación y cumplir con todas las exigencias del proceso para garantizar una jornada electoral ordenada.
Este domingo se realizarán las Elecciones Presidenciales y Parlamentarias 2025, en las que millones de chilenos y chilenas están convocados a votar.
Como en cada proceso electoral, las autoridades han recalcado la importancia de llegar informados y portar los documentos requeridos por ley, con el fin de evitar problemas al momento de votar.
¿Con qué documentos NO puedo votar?
- El comprobante del trámite para obtener la cédula de identidad
- Licencia de conducir
- Con fotocopia o imagen digital de cualquiera de estos documentos
¿Con qué documentos SÍ puedo votar?
- Cédula de identidad física.
- Pasaporte.
¿Puedo votar con algunos de estos documentos vencidos?
- Sí, se puede votar con el carnet o con el pasaporte vencido.
- Sin embargo, solo pueden estar vencidos hasta máximo un año antes de las elecciones, o sea, el 16 de noviembre de 2024. Cualquier carnet o pasaporte vencido antes de esa fecha no será válido para votar.