El mes más esperado del año: Revisa todos los feriados que hay en septiembre

Por CNN Chile 01.09.2025 / 09:10

Muchas personas buscan conocer cuántos días libres habrá para planificar viajes y celebraciones. Revisa los detalles.

Septiembre, el mes que la mayoría de los chilenos y chilenas esperaban, finalmente llegó, trayendo consigo importantes feriados.

Muchas personas buscan conocer cuántos días libres habrá, cómo se distribuyen y qué significan para la planificación de viajes, celebraciones familiares o simplemente para descansar.

¿Qué feriados hay en septiembre 2025?

Jueves 18 de septiembre: Independencia Nacional (irrenunciable)

Viernes 19 de septiembre: Día de las Glorias del Ejército (irrenunciable)

¿Por qué es feriado el 18 y 19 de septiembre?

El 18 de septiembre es feriado porque se conmemora la conformación de la Primera Junta Nacional de Gobierno realizada en el año 1810, dándose así inicio al proceso de independencia, el que finaliza el 12 de febrero de 1818 con la firma del acta de Independencia de Chile.

Los otros feriados que quedan para el 2025