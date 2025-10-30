Ejército realizará remate de más de 200 bienes: ¿Cuándo y dónde será?

La venta incluye jeep, camiones, remolques y más artículos que cumplieron su vida útil al interior de la institución.

El Ejército de Chile anunció que pondrá a remate más de 200 bienes.

Se trata de inmuebles institucionales dados de baja por la institución “por encontrarse con obsolescencia técnica o con su vida útil cumplida”, y que pertenecen a distintas divisiones.

La actividad se realizará el próximo 7 de noviembre a partir de las 9:00 horas en la División Logística, ubicada en Manuel Rivas Vicuña, en la comuna de Estación Central.

En tanto, el 30 de octubre y el 4 y 5 de noviembre habrá una exhibición de los artículos que se rematarán.

¿Qué rematará el Ejército?

Entre los vehículos que se rematarán se encuentran:

Varios Jeep All Storm modelo M-240, cuyo valor mínimo es $1.146.087.

Tracto camión marca Mack o Daf, de distintos modelos a $5.145.399.

También hay motos Honda modelo XR 250, cuyo monto mínimo parte en los $729.347.

Camiones Mercedes Benz modelo LAK1418 a $2.185.456.

Se suman cocinas de campaña ($192.460), remolques ($357.240), semiremolques ($1.178.068).

El Ejército también rematará bienes de uso de intendencia en un monto mínimo de $739.675) y vestuario y equipo ($125.835).