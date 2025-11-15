Dudas previo a las elecciones 2025: ¿Por cuántos diputados debo votar este domingo?
Por CNN Chile
15.11.2025 / 12:05
En estos comicios se deben elegir diputados a lo largo de todo el país.
A pocas horas de las Elecciones Presidenciales y Parlamentarias 2025, una de las preguntas que más se repite entre los votantes apunta directamente a la papeleta de diputados y diputadas.
¿Cuántos nombres se deben marcar este domingo? Aunque circulan dudas en redes sociales y conversaciones previas al voto, la norma es clara y se aplica por igual en todo el país.
En estos comicios se deben elegir diputados a lo largo de todo el país. Además, siete regiones votarán para escoger senadores: Arica y Parinacota, Tarapacá, Atacama, Valparaíso, El Maule, La Araucanía y Aysén.
¿Por cuántos diputados debo votar estas elecciones?
- En estas elecciones 2025 solo se debe votar por un candidato para cada cargo.
- En el caso de que se marque más de uno, el voto se considerará nulo.
- En resumen: solo debes votar por un candidato a diputado. También solo por una sola opción para senador, siempre y cuando te corresponda según tu región.