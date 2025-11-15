Servicios Elecciones 2025

Dudas previo a las elecciones 2025: ¿Por cuántos diputados debo votar este domingo?

Por CNN Chile

15.11.2025 / 12:05

En estos comicios se deben elegir diputados a lo largo de todo el país. Además, siete regiones elegirán senadores.

A pocas horas de las Elecciones Presidenciales y Parlamentarias 2025, una de las preguntas que más se repite entre los votantes apunta directamente a la papeleta de diputados y diputadas.

¿Cuántos nombres se deben marcar este domingo? Aunque circulan dudas en redes sociales y conversaciones previas al voto, la norma es clara y se aplica por igual en todo el país.

En estos comicios se deben elegir diputados a lo largo de todo el país. Además, siete regiones votarán para escoger senadores: Arica y Parinacota, Tarapacá, Atacama, Valparaíso, El Maule, La Araucanía y Aysén.

¿Por cuántos diputados debo votar estas elecciones?

  • En estas elecciones 2025 solo se debe votar por un candidato para cada cargo.
  • En el caso de que se marque más de uno, el voto se considerará nulo.
  • En resumen: solo debes votar por un candidato a diputado. También solo por una sola opción para senador, siempre y cuando te corresponda según tu región.

