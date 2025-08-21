DMC emite aviso por viento desde la región de Valparaíso al Maule: ¿Cuándo ocurrirá?

Desde el Senapred llamaron a la población a “alejarse del tendido eléctrico, grandes árboles y carteles publicitarios, ya que podrían colapsar debido al viento”.

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió este jueves un aviso meteorológico por probabilidad de viento en la zona centro del país

Desde el ente detallaron que se trata de viento normal a moderado, que se presentará desde la mañana de hoy jueves 21 hasta la noche de esta misma jornada.

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) instó a la población a “informarse sobre las condiciones del tiempo; y alejarse del tendido eléctrico, grandes árboles y carteles publicitarios, ya que podrían colapsar debido al viento”.

¿En qué zonas del país habrá viento?

Región de Valparaíso (Litoral, Cordillera Cost)

Región de Metropolitana (Cordillera Costa, Valle)

Región de O’Higgins (Litoral, Cordillera Costa)

Región del Maule (Litoral, Cordillera Costa)

¿Qué es un aviso meteorológico?