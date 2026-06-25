Disney y Pixar se toman el Parque Araucano: El festival gratuito de “Toy Story 5” que aterriza en Santiago para las vacaciones de invierno

Ad portas del esperado estreno cinematográfico de la quinta entrega de una de las sagas animadas más exitosas de la historia, el universo de Woody, Buzz Lightyear, Jessie y sus amigos se instalará en Santiago con un inédito panorama familiar. Se trata del festival gratuito de Toy Story 5, una experiencia interactiva organizada por Cinecolor Chile —representantes comerciales de The Walt Disney Company en el país— que busca convocar a miles de personas en la Región Metropolitana durante el próximo fin de semana. El evento se desarrollará desde el viernes 26 hasta el domingo 28 de junio, en un horario continuo entre las 11:00 y las 18:00 horas, utilizando como epicentro las instalaciones de Centro Parque, en la comuna de Las Condes.

La iniciativa contempla el despliegue de una serie de espacios interactivos especialmente diseñados para que los asistentes puedan adentrarse en la narrativa de la franquicia. Entre las principales dinámicas que se tomarán los escenarios al aire libre destacan talleres recreativos como “Arma tu Forky”, “Estudio de Arte”, “Tattoo Club”, además de estaciones de destreza y juegos como “Operativo de Rescate”, “Memorice” y “Torre Gigante”. Asimismo, la producción ha dispuesto de zonas sensoriales, áreas de descanso y locaciones tematizadas para el registro fotográfico, donde sobresalen atracciones específicas como el denominado “Muro Story” y un espacio de captura fotográfica inspirado en la temática espacial de Buzz Lightyear.

El festival contará, además, con la participación de figuras públicas locales que liderarán actividades con cupos limitados. Por un lado, la reconocida chef Camila Prado (@camilachef) encabezará un taller de cocina donde los asistentes podrán decorar galletas inspiradas en los personajes de la saga, fijado para el viernes 26 a las 16:00 horas, y el sábado 27 y domingo 28 a las 12:00 horas. Al respecto, Prado desclasificó su vínculo con la animación y comentó: “Siento que esta saga me ha acompañado de una forma muy especial a lo largo de distintas etapas de mi vida. Yo crecí viendo estas películas y ahora puedo reconocer en mis hijos lo importante que es ese vínculo con los objetos y personajes que los acompañan. Para mí, es una de las películas más lindas que existen. Amo a Buzz Lightyear, amo a Woody, y hay personajes, como el señor y la señora Papa, que incluso me recuerdan a mis propios papás”.

Por otra parte, la agenda de entretenimiento musical y de movimiento estará a cargo de la bailarina Vivi Rodrigues (@vivi.lyh), quien se subirá al escenario principal el viernes 26 a las 12:00 horas, seguido por presentaciones el sábado 27 y domingo 28 a las 16:00 horas. Rodrigues presentará un show interactivo de carácter familiar que sumará desafíos físicos, dinámicas de baile y entrega de premios. Desde la organización, Renata Navarro, Director, Marketing & Games Disney Consumer Products de The Walt Disney Company Latin America, enfatizó el valor generacional de la marca y sostuvo que “esta experiencia busca celebrar ese vínculo único, invitando a las familias a reencontrarse con una historia que sigue inspirando, emocionando y conectando a chicos y grandes a través del tiempo, mientras nos preparamos para vivir una nueva aventura junto a Woody, Buzz y sus amigos con el estreno de Toy Story 5”.

Finalmente, Soledad Gómez, Sr. Marketing Manager de Cinecolor, remarcó la importancia estratégica de estas activaciones dentro del mercado local y planteó que “como representantes comerciales de The Walt Disney Company en Chile, en Cinecolor buscamos permanentemente cómo acercar la magia de Disney a las familias con experiencias que celebren, conecten y lleven momentos únicos. Esperamos que las familias disfruten mucho de esta entretenida iniciativa”. La instancia se proyecta como una de las alternativas culturales y de entretención principales para el periodo de vacaciones de invierno escolar en la capital chilena, sirviendo como antesala directa al arribo oficial de la nueva producción cinematográfica a las salas de cine del país.