Servicios panoramas

Día Nacional de las Ciencias en la RM: Eventos gratuitos para niños, jóvenes y familias

Por CNN Chile

24.09.2025 / 15:33

{alt}

El Festival de las Ciencias se celebrará de norte a sur de Chile con diversas actividades, entre el 29 de septiembre y el 5 de octubre. En la Región Metropolitana, distintas comunas realizarán eventos y ferias gratuitas abiertas a toda la ciudadanía.

El Día Nacional de las Ciencias, la Tecnología, el Conocimiento y la Innovación fue instaurado por la UNESCO en 2001 y desde 2018 se celebra oficialmente en Chile, con el objetivo de acercar estas áreas del conocimiento a la ciudadanía mediante actividades gratuitas y abiertas al público.

En ese marco, se desarrollarán múltiples iniciativas a nivel nacional. Para revisar el cronograma completo de actividades, se puede acceder a la plataforma oficial: festivaldeciencias.cl

Eventos gratuitos

El próximo martes 30 de septiembre, el programa PAR Explora Región Metropolitana Sur Poniente, en conjunto con la Universidad Diego Portales (UDP), invita a participar en una experiencia astronómica en la Biblioteca Nicanor Parra.

El evento contempla:

  • Una exploración sensorial del sistema solar.
  • Un recorrido guiado por especialistas en astronomía.
  • La participación de destacadas astrónomas chilenas.

Además, la actividad contará con adaptaciones inclusivas para la comunidad autista, con el fin de garantizar un acceso equitativo para todas las personas.

  •  Lugar: Biblioteca Nicanor Parra, Vergara 324, Santiago
  • Horario: 18:00 a 20:30 horas (con cita especial a las 17:30 horas para la comunidad autista)
  • Entrada: Gratuita con inscripción previa

Crédito: Universidad Diego Portales.

FestiCiencia UTEM llega a Maipú

El próximo viernes 3 de octubre se realizará en la Plaza de Maipú el FestiCiencia UTEM, un encuentro abierto a toda la comunidad que busca acercar la ciencia y la tecnología de manera entretenida y participativa.

El evento contará con:

  • Más de 30 stands de ciencia y tecnología.
  • Charlas de divulgación científica a cargo de especialistas.
  • Espacios interactivos para concursos y experimentos.
  • Música en vivo y shows culturales.
  • Zona de food trucks para disfrutar en familia.
  • Lugar: Plaza de Maipú
  • Horario: 10:00 a 18:00 horas
  • Entrada: Gratuita, sin inscripción previa

 

Festival de Ciencias en San Joaquín

La comuna de San Joaquín celebrará por primera vez la Feria de Ciencias y Tecnologías, una instancia gratuita y abierta a la comunidad que reunirá a diversas universidades y ofrecerá un espacio interactivo para conocer sobre robótica, realizar experimentos en vivo y disfrutar de un show familiar.

  • Fecha: Sábado 4 de octubre
  •  Horario: 15:00 a 18:00 horas
  •  Lugar: Plaza El Pinar, Castelar Sur 148
  •  Entrada: Libre, sin inscripción previa

DESTACAMOS

País Llega CNN Chile On Time, la nueva forma de informarse con Inteligencia Artificial

LO ÚLTIMO

Servicios Día Nacional de las Ciencias en la RM: Eventos gratuitos para niños, jóvenes y familias
Milei elogia a Trump en la ONU: “Entiende que debe hacer lo necesario, aunque a muchos no les guste”
El guiño de Petro a candidatura de Bachelet: “Vamos a invitarla a bailar aquí en la ONU, ojalá en la Secretaría General”
Junto a Condorito y Forestín: Conaf lanza campaña informativa para evitar las cortas ilegales de bosque
¿Cuál es la selección que lidera el ranking de planteles más caros del Mundial Sub 20?
Kast dice que Boric se dio un "gustito" al nominar a Bachelet a la ONU: "Se manda solo en relaciones internacionales"