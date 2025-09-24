Día Nacional de las Ciencias en la RM: Eventos gratuitos para niños, jóvenes y familias
Por CNN Chile
24.09.2025 / 15:33
El Festival de las Ciencias se celebrará de norte a sur de Chile con diversas actividades, entre el 29 de septiembre y el 5 de octubre. En la Región Metropolitana, distintas comunas realizarán eventos y ferias gratuitas abiertas a toda la ciudadanía.
El Día Nacional de las Ciencias, la Tecnología, el Conocimiento y la Innovación fue instaurado por la UNESCO en 2001 y desde 2018 se celebra oficialmente en Chile, con el objetivo de acercar estas áreas del conocimiento a la ciudadanía mediante actividades gratuitas y abiertas al público.
En ese marco, se desarrollarán múltiples iniciativas a nivel nacional. Para revisar el cronograma completo de actividades, se puede acceder a la plataforma oficial: festivaldeciencias.cl
Eventos gratuitos
El próximo martes 30 de septiembre, el programa PAR Explora Región Metropolitana Sur Poniente, en conjunto con la Universidad Diego Portales (UDP), invita a participar en una experiencia astronómica en la Biblioteca Nicanor Parra.
El evento contempla:
- Una exploración sensorial del sistema solar.
- Un recorrido guiado por especialistas en astronomía.
- La participación de destacadas astrónomas chilenas.
Además, la actividad contará con adaptaciones inclusivas para la comunidad autista, con el fin de garantizar un acceso equitativo para todas las personas.
- Lugar: Biblioteca Nicanor Parra, Vergara 324, Santiago
- Horario: 18:00 a 20:30 horas (con cita especial a las 17:30 horas para la comunidad autista)
- Entrada: Gratuita con inscripción previa
Crédito: Universidad Diego Portales.
FestiCiencia UTEM llega a Maipú
El próximo viernes 3 de octubre se realizará en la Plaza de Maipú el FestiCiencia UTEM, un encuentro abierto a toda la comunidad que busca acercar la ciencia y la tecnología de manera entretenida y participativa.
El evento contará con:
- Más de 30 stands de ciencia y tecnología.
- Charlas de divulgación científica a cargo de especialistas.
- Espacios interactivos para concursos y experimentos.
- Música en vivo y shows culturales.
- Zona de food trucks para disfrutar en familia.
- Lugar: Plaza de Maipú
- Horario: 10:00 a 18:00 horas
- Entrada: Gratuita, sin inscripción previa
Festival de Ciencias en San Joaquín
La comuna de San Joaquín celebrará por primera vez la Feria de Ciencias y Tecnologías, una instancia gratuita y abierta a la comunidad que reunirá a diversas universidades y ofrecerá un espacio interactivo para conocer sobre robótica, realizar experimentos en vivo y disfrutar de un show familiar.
- Fecha: Sábado 4 de octubre
- Horario: 15:00 a 18:00 horas
- Lugar: Plaza El Pinar, Castelar Sur 148
- Entrada: Libre, sin inscripción previa