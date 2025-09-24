Día Nacional de las Ciencias en la RM: Eventos gratuitos para niños, jóvenes y familias

El Festival de las Ciencias se celebrará de norte a sur de Chile con diversas actividades, entre el 29 de septiembre y el 5 de octubre. En la Región Metropolitana, distintas comunas realizarán eventos y ferias gratuitas abiertas a toda la ciudadanía.

El Día Nacional de las Ciencias, la Tecnología, el Conocimiento y la Innovación fue instaurado por la UNESCO en 2001 y desde 2018 se celebra oficialmente en Chile, con el objetivo de acercar estas áreas del conocimiento a la ciudadanía mediante actividades gratuitas y abiertas al público.

En ese marco, se desarrollarán múltiples iniciativas a nivel nacional. Para revisar el cronograma completo de actividades, se puede acceder a la plataforma oficial: festivaldeciencias.cl

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Ciencia Pública (@cienciapublica.cl)

Eventos gratuitos

El próximo martes 30 de septiembre, el programa PAR Explora Región Metropolitana Sur Poniente, en conjunto con la Universidad Diego Portales (UDP), invita a participar en una experiencia astronómica en la Biblioteca Nicanor Parra.

El evento contempla:

Una exploración sensorial del sistema solar.

Un recorrido guiado por especialistas en astronomía.

La participación de destacadas astrónomas chilenas.

Además, la actividad contará con adaptaciones inclusivas para la comunidad autista, con el fin de garantizar un acceso equitativo para todas las personas.

Lugar: Biblioteca Nicanor Parra, Vergara 324, Santiago

Horario: 18:00 a 20:30 horas (con cita especial a las 17:30 horas para la comunidad autista)

Entrada: Gratuita con inscripción previa

FestiCiencia UTEM llega a Maipú

El próximo viernes 3 de octubre se realizará en la Plaza de Maipú el FestiCiencia UTEM, un encuentro abierto a toda la comunidad que busca acercar la ciencia y la tecnología de manera entretenida y participativa.

El evento contará con:

Más de 30 stands de ciencia y tecnología.

Charlas de divulgación científica a cargo de especialistas.

Espacios interactivos para concursos y experimentos.

Música en vivo y shows culturales.

Zona de food trucks para disfrutar en familia.

Lugar: Plaza de Maipú

Horario: 10:00 a 18:00 horas

Entrada: Gratuita, sin inscripción previa

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Municipalidad de Maipú (@muni_maipu)

Festival de Ciencias en San Joaquín

La comuna de San Joaquín celebrará por primera vez la Feria de Ciencias y Tecnologías, una instancia gratuita y abierta a la comunidad que reunirá a diversas universidades y ofrecerá un espacio interactivo para conocer sobre robótica, realizar experimentos en vivo y disfrutar de un show familiar.

Fecha: Sábado 4 de octubre

Horario: 15:00 a 18:00 horas

Lugar: Plaza El Pinar, Castelar Sur 148

Entrada: Libre, sin inscripción previa