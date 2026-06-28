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Día del Niño: ¿Cuándo se celebrará este 2026 en Chile?

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Día del Niño: ¿Cuándo se celebrará este 2026 en Chile?

Con la llegada de agosto, muchas familias comienzan a preguntarse cuándo se celebra el Día del Niño y la Niña en Chile.

Esta es una de las fechas más esperadas por los más pequeños y que suele estar marcada por regalos, actividades y panoramas especiales.

Sin embargo, cada año surgen dudas sobre el día exacto de la celebración, ya que no corresponde a una fecha fija del calendario.

¿Cuándo se celebra el Día del Niño en Chile?

  • Aunque el Día Universal del Niño se conmemora el 20 de noviembre por iniciativa de la ONU y UNICEF, en Chile la tradición ha llevado a que la celebración se realice durante agosto, siguiendo una fecha impulsada por el comercio.
  • En el país, el Día del Niño y la Niña se celebra el segundo domingo de agosto, por lo que este 2026 es el domingo 9.

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