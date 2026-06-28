Día del Niño: ¿Cuándo se celebrará este 2026 en Chile?

Con la llegada de agosto, muchas familias comienzan a preguntarse cuándo se celebra el Día del Niño y la Niña en Chile.

Esta es una de las fechas más esperadas por los más pequeños y que suele estar marcada por regalos, actividades y panoramas especiales.

Sin embargo, cada año surgen dudas sobre el día exacto de la celebración, ya que no corresponde a una fecha fija del calendario.

¿Cuándo se celebra el Día del Niño en Chile?