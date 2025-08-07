Día del Niño: 5 consejos para elegir juguetes seguros y evitar riesgos para la salud infantil

Este domingo 10 de agosto se celebrará el Día de la Niñez, una fecha en la que se realizan diversas actividades y también se entregan regalos, comúnmente juguetes.

¿Qué considerar al momento de regalar un juguete en el Día de la Niñez? Se puede celebrar de muchas formas, y una de las más comunes es a través de obsequios. Sin embargo, si la opción es regalar un juguete, es fundamental asegurarse de que cumpla con ciertos requisitos de seguridad, como su certificación correspondiente.

Fernando Torres, toxicólogo y director de la Escuela de Química y Farmacia, advierte sobre los riesgos de adquirir productos sin certificación ni rotulación adecuada. Según explica, “un juguete seguro es aquel que, bajo condiciones normales y razonablemente previstas de uso —considerando el comportamiento habitual de los niños— cumple con los requerimientos sobre seguridad, salud y protección del medio ambiente”.

¿Qué aspectos observar?

El especialista recomienda poner atención tanto a los materiales como a la forma en que está fabricado el juguete. No solo se deben evitar riesgos mecánicos —como piezas que puedan causar lesiones—, sino también riesgos químicos.

“Deben estar hechos con materiales que no se inflamen fácilmente ni representen un peligro al quedar expuestos a una fuente de calor o fuego”, subraya Torres. Además, enfatiza que no deben causar daños al entrar en contacto con la piel, los ojos o las mucosas, ni tampoco representar riesgo por inhalación o ingestión accidental. “Esto es muy importante, sobre todo en etapas donde el juego suele implicar una exploración física directa con los objetos”, agrega.

Otro aspecto clave es el etiquetado del producto. El experto recomienda revisar que se informe claramente la composición del juguete y que esta cumpla con las normativas nacionales sobre sustancias peligrosas. “Debemos asegurarnos de que no contengan niveles superiores a lo permitido de elementos como arsénico, plomo, cadmio, cromo, mercurio, selenio, benceno, tolueno, xilol o ftalatos”, enfatiza.

Asimismo, el rotulado no debe inducir a error sobre las características del producto. Debe estar escrito en español, con letras legibles y visibles, y la información debe mantenerse disponible hasta el momento de la compra y el uso.