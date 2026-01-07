Devolución masiva de excedentes de Isapres: estas son las fechas de pago de enero

El proceso comenzará a fines de enero e incluye la restitución de excedentes por cotizaciones y cobros en exceso asociados a la Tarifa Única de Factores.

Para fines de enero está programada la devolución masiva de excedentes de cotización por parte de las Isapres, un proceso que beneficiará a afiliados que, con su cotización legal del 7%, pagaron montos superiores al valor de su plan de salud.

A esta restitución se suma la devolución de cobros en exceso derivados de la aplicación de la Tarifa Única de Factores (TUF), en cumplimiento de la denominada Ley Corta de Isapres.

Fechas de pago por Isapre

Según el calendario informado, las devoluciones se realizarán durante la última semana de enero, con fechas diferenciadas según cada aseguradora:

Isalud: entre el 22 y el 23 de enero

Colmena: 30 de enero

Fundación: 30 de enero

Cruz Blanca: 29 de enero

Vida Tres: 28 de enero

Nueva Masvida: 29 de enero

Banmédica: 28 de enero

Consalud: entre el 28 y el 29 de enero

Esencial: 28 de enero

Para recibir el pago sin inconvenientes, se recomienda que los afiliados revisen previamente sus saldos de excedentes y verifiquen que sus datos bancarios estén actualizados en su respectiva Isapre.

El pago considera dos modalidades, las que dependen de los antecedentes registrados por cada aseguradora. No se informó un mecanismo único de devolución para todas las Isapres.

En qué se pueden usar los excedentes

De acuerdo con la Superintendencia de Salud, los excedentes de cotización pueden utilizarse en distintos casos, tanto antes como después de su devolución directa: