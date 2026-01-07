Devolución masiva de excedentes de Isapres: estas son las fechas de pago de enero
Por CNN Chile
07.01.2026 / 15:04
El proceso comenzará a fines de enero e incluye la restitución de excedentes por cotizaciones y cobros en exceso asociados a la Tarifa Única de Factores.
Para fines de enero está programada la devolución masiva de excedentes de cotización por parte de las Isapres, un proceso que beneficiará a afiliados que, con su cotización legal del 7%, pagaron montos superiores al valor de su plan de salud.
A esta restitución se suma la devolución de cobros en exceso derivados de la aplicación de la Tarifa Única de Factores (TUF), en cumplimiento de la denominada Ley Corta de Isapres.
Fechas de pago por Isapre
Según el calendario informado, las devoluciones se realizarán durante la última semana de enero, con fechas diferenciadas según cada aseguradora:
- Isalud: entre el 22 y el 23 de enero
- Colmena: 30 de enero
- Fundación: 30 de enero
- Cruz Blanca: 29 de enero
- Vida Tres: 28 de enero
- Nueva Masvida: 29 de enero
- Banmédica: 28 de enero
- Consalud: entre el 28 y el 29 de enero
- Esencial: 28 de enero
Para recibir el pago sin inconvenientes, se recomienda que los afiliados revisen previamente sus saldos de excedentes y verifiquen que sus datos bancarios estén actualizados en su respectiva Isapre.
El pago considera dos modalidades, las que dependen de los antecedentes registrados por cada aseguradora. No se informó un mecanismo único de devolución para todas las Isapres.
En qué se pueden usar los excedentes
De acuerdo con la Superintendencia de Salud, los excedentes de cotización pueden utilizarse en distintos casos, tanto antes como después de su devolución directa:
- Cubrir cotizaciones en periodos de cesantía.
- Pagar total o parcialmente atenciones de salud.
- Financiar prestaciones no cubiertas en el contrato, como medicamentos ambulatorios.
- Cubrir cotizaciones adicionales voluntarias.
- Pagar el plan de salud durante el trámite de jubilación.
- Cancelar cuotas de préstamos de salud otorgados por la Isapre.