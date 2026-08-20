Deudores del Préstamo Solidario: SII extiende hasta noviembre el plazo para regularizar pagos pendientes

El Servicio de Impuestos Internos (SII) amplió hasta el 30 de noviembre de 2026 el plazo para que cerca de 900 mil contribuyentes de menores ingresos regularicen cuotas pendientes asociadas a los Préstamos Solidarios de 2020 y 2021.

La ampliación del plazo permitirá que las personas que mantienen alguna deuda pendiente puedan resolver su situación y cumplir con esta obligación a través de internet, ingresando al sitio web de la institución. El SII informará a los contribuyentes mediante correo electrónico sobre esta extensión.

En paralelo, a partir del 14 de septiembre de 2026, se habilitará en la página del SII la opción para declarar sin pagar en línea y generar el comprobante de la deuda, que permitirá realizar el pago o acogerse a un convenio en la Tesorería General de la República.

La medida se conoce luego de que el SII detectara que más de un millón de personas mantienen cuotas impagas del Préstamo Solidario, acumulando una deuda superior a US$605 millones.