Detectan la influenza H3N2 en Chile: Revisa cuáles son sus síntomas

Este jueves, el Minsal anunció la detección del subclado K de influenza A(H3N2) en el país, afirmando que se esperan nuevos casos en los próximos días.

Este jueves, el Ministerio de Salud (Minsal) confirmó la detección del subclado K de influenza A(H3N2) en muestras analizadas en el país.

“Este hallazgo era esperado dado el comportamiento epidemiológico global del virus y se produce en un contexto de descenso sostenido de la actividad de influenza en Chile”, señalaron.

Desde la cartera detallaron que es probable que en los próximos días se identifiquen nuevas muestras positivas a medida que se “completan los análisis de secuenciación pendientes”.

Ministerio de Salud se refiere a la detección del subclado K de influenza A(H3N2) en Chile.https://t.co/4WxTKAPBTp — Ministerio de Salud (@ministeriosalud) December 18, 2025

¿Qué es el subclado K?

El subclado K es una variante del virus de la influenza A(H3N2) . La influenza es un virus que cambia de manera natural con el tiempo, y estos cambios dan origen a distintas “ramas” del mismo virus , llamadas subclados .

El subclado K no corresponde a un virus nuevo ni distinto , sino a una forma esperable de evolución del virus de la influenza estacional que ya circula en el mundo.

La evidencia disponible indica que la vacuna de 2025 contra la influenza continúa entregando protección frente a enfermedad grave y hospitalización, y se espera que esta protección sea mayor con la vacuna de 2026.

¿Cuáles son los síntomas de la supergripe H3N2?

Fiebre alta (sobre 38 °C)

Tos seca persistente (hasta dos semanas)

Dolor de garganta

Dolores musculares y corporales

Fatiga severa

Dolor de cabeza

Congestión nasal

Escalofríos y sudoración

La mayoría se recupera en una semana, pero puede haber complicaciones como neumonía bacteriana, infecciones de oído o empeoramiento de enfermedades crónicas.

Medidas para prevenir la supergripe H3N2