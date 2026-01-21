SII detalla beneficios de la Declaración de Renta 2026: Educación e hipotecas lideran rebajas

SII anuncia medidas de alivio tributario para personas afectadas por incendios forestales en Ñuble y Biobío
El Servicio de Impuestos Internos recordó los principales créditos y rebajas disponibles para la Operación Renta 2026. La mayoría se aplica vía Formulario 22, con datos precargados y validación previa.
El proceso de Declaración de Renta 2026 se acerca y el Servicio de Impuestos Internos (SII) informó qué beneficios tributarios existen para personas y empresas que acrediten sus ingresos anuales en Chile. El plazo de oportunidad suele concentrarse entre la primera y la última semana de abril, aunque la fecha exacta de inicio para este año no se informó. El punto central: ciertos créditos y rebajas permiten pagar menos impuestos o pedir devolución, siempre que el contribuyente cumpla los requisitos.
La Declaración de Renta es el trámite anual en el que el contribuyente reporta sus ingresos al SII y, según el organismo, “admite beneficios” para quienes la presentan dentro de plazo.
De acuerdo con el SII, al presentar la declaración se puede acceder a los siguientes beneficios, si corresponde:
Según lo informado, el acceso se realiza desde el portal del SII durante la Operación Renta 2026. La mayoría de los datos, como sueldos e intereses hipotecarios, aparece precargada en el formulario para facilitar el trámite.
En casos específicos, como educación o arriendos, el sistema habilita asistentes dentro del sitio del SII para ingresar la información necesaria y traspasar los montos a los códigos del Formulario 22.
El SII indicó que conviene revisar si la información del banco o empleador aparece aceptada antes del envío. Tras la validación, el contribuyente confirma la declaración para que los descuentos o devoluciones se apliquen.
Para las próximas semanas, el foco queda en revisar requisitos y antecedentes personales antes del período de abril, dado que el calendario exacto del proceso para 2026 no se informó en el material disponible.
