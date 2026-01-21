SII detalla beneficios de la Declaración de Renta 2026: Educación e hipotecas lideran rebajas

El Servicio de Impuestos Internos recordó los principales créditos y rebajas disponibles para la Operación Renta 2026. La mayoría se aplica vía Formulario 22, con datos precargados y validación previa.

El proceso de Declaración de Renta 2026 se acerca y el Servicio de Impuestos Internos (SII) informó qué beneficios tributarios existen para personas y empresas que acrediten sus ingresos anuales en Chile. El plazo de oportunidad suele concentrarse entre la primera y la última semana de abril, aunque la fecha exacta de inicio para este año no se informó. El punto central: ciertos créditos y rebajas permiten pagar menos impuestos o pedir devolución, siempre que el contribuyente cumpla los requisitos.

La Declaración de Renta es el trámite anual en el que el contribuyente reporta sus ingresos al SII y, según el organismo, “admite beneficios” para quienes la presentan dentro de plazo.

Beneficios tributarios informados por el SII

De acuerdo con el SII, al presentar la declaración se puede acceder a los siguientes beneficios, si corresponde:

Crédito por gastos en educación: permite rebajar impuestos por cada hijo estudiante, con tope compartido de 4,4 UF. El ingreso familiar anual no debe superar 792 UF y el alumno debe tener menos de 25 años. Se exige cumplir asistencia escolar.

permite rebajar impuestos por cada hijo estudiante, con tope compartido de 4,4 UF. El ingreso familiar anual no debe superar 792 UF y el alumno debe tener menos de 25 años. Se exige cumplir asistencia escolar. Crédito por compra de vivienda nueva: recupera parte de los dividendos si existió crédito hipotecario, con tope de 16 UTM. La vivienda debe estar inscrita a nombre del contribuyente antes de septiembre de 2025 o contar con promesa protocolizada.

recupera parte de los dividendos si existió crédito hipotecario, con tope de 16 UTM. La vivienda debe estar inscrita a nombre del contribuyente antes de septiembre de 2025 o contar con promesa protocolizada. Rebaja de intereses por créditos con garantía hipotecaria: descuenta intereses pagados por créditos de viviendas nuevas o usadas. El tope llega a 8 UTA anuales. El beneficio disminuye sobre 90 UTA y se pierde si la renta anual supera 150 UTA.

descuenta intereses pagados por créditos de viviendas nuevas o usadas. El tope llega a 8 UTA anuales. El beneficio disminuye sobre 90 UTA y se pierde si la renta anual supera 150 UTA. Ingreso no renta por utilidades en venta de propiedades: la utilidad no paga impuestos si la ganancia acumulada resulta menor a 8.000 UF. Considera el conjunto de ventas y aplica para propiedades compradas después de 2004.

la utilidad no paga impuestos si la ganancia acumulada resulta menor a 8.000 UF. Considera el conjunto de ventas y aplica para propiedades compradas después de 2004. Crédito por contribuciones: si existen arriendos de propiedades no agrícolas, permite descontar contribuciones del Impuesto Global Complementario, con declaración del ingreso y uso de cuotas del impuesto territorial pagadas en el año.

si existen arriendos de propiedades no agrícolas, permite descontar contribuciones del Impuesto Global Complementario, con declaración del ingreso y uso de cuotas del impuesto territorial pagadas en el año. Reliquidación del impuesto de segunda categoría: orientado a trabajadores con sueldos variables. El sistema recalcula el impuesto anual y puede habilitar devolución de excedentes si existió sobrepago en meses de mayores ingresos.

orientado a trabajadores con sueldos variables. El sistema recalcula el impuesto anual y puede habilitar devolución de excedentes si existió sobrepago en meses de mayores ingresos. Crédito para rentas altas: para rentas superiores a 310 UTA con retiros de sociedades. Permite crédito de 5% sobre el monto que exceda ese límite, dirigido a quienes tienen obligación de restitución y deben declararlo en el formulario.

Cómo acceder a los créditos y rebajas en la Operación Renta 2026

Según lo informado, el acceso se realiza desde el portal del SII durante la Operación Renta 2026. La mayoría de los datos, como sueldos e intereses hipotecarios, aparece precargada en el formulario para facilitar el trámite.

En casos específicos, como educación o arriendos, el sistema habilita asistentes dentro del sitio del SII para ingresar la información necesaria y traspasar los montos a los códigos del Formulario 22.

El SII indicó que conviene revisar si la información del banco o empleador aparece aceptada antes del envío. Tras la validación, el contribuyente confirma la declaración para que los descuentos o devoluciones se apliquen.

Para las próximas semanas, el foco queda en revisar requisitos y antecedentes personales antes del período de abril, dado que el calendario exacto del proceso para 2026 no se informó en el material disponible.