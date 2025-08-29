Cortes de calle por el Medio Maratón de Santiago de este 31 de agosto: Revisa los detalles

El evento se realizará en cercanías del Estadio Nacional, en Ñuñoa, y contempla dos distancias: 7K y 21K.

Este domingo 31 de agosto, la comuna de Ñuñoa recibirá el Media Maratón de Santiago, exclusiva para mujeres.

El evento reunirá a corredoras en dos distancias: 7K y 21K y tendrá largada y meta en Avenida Grecia, frente al Estadio Nacional.

La de 21K estará certificada por World Athletics y AIMS.

Es por ello que habrá algunos desvíos de tránsito en el sector.

A partir de las 7:00 del domingo, la intervención se concentrará en Avenida Grecia, entre Pedro de Valdivia y Marathon, según comunicó Transporte Informa.

Y añadió que “los atraviesos de vehículos motorizados estarán regulados por personal de la producción del evento y/o Carabineros, en la medida que las maratonistas avancen”.

El recorrido también incluye José Pedro Alessandri, Macul, Rodrigo de Araya, Alcalde Jorge Monckeberg, Irarrázaval, Salvador, Campo de Deportes, República de Israel, José Domingo Cañas, Suárez Mujica y Obispo Orrego.

Prokart, la productora del evento, informó que el perímetro del Estadio Nacional estará a cargo de Carabineros para poder custodiar el sector.

Transporte Informa recomendó a la ciudadanía conducir con precaución por el sector.