Corrección en el precio de la luz: Cuánto bajarán las cuentas en comunas de la Región Metropolitana

La Contraloría tomó razón del decreto que fija las tarifas para el primer semestre de 2026 e incorpora la devolución de sobrecargos asociados a un error metodológico detectado en 2025. En la Región Metropolitana, las bajas varían según comuna y distribuidora.

Una rebaja en las cuentas de la luz se proyecta para distintas comunas de la Región Metropolitana durante el primer semestre de 2026, luego de que la Contraloría General de la República tomara razón del decreto que regula las tarifas eléctricas para ese periodo.

El ajuste incorpora la devolución de sobrecargos que fueron cobrados por empresas generadoras y por la transmisora Transelec, tras un error metodológico que se hizo público en octubre de 2025 y que se relacionó con la aplicación doble del IPC en diferencias de facturación.

Según cálculos del académico Humberto Verdejo, doctor en Ingeniería Eléctrica de la Universidad de Santiago, la corrección se concentra en la componente de energía, que representa cerca del 70% de la tarifa de los clientes regulados, lo que incluye a los hogares.

La rebaja se explica por dos elementos: la actualización de la componente de energía dentro de la tarifa regulada y el descuento de los sobrecargos asociados al error en el cálculo. El efecto final cambia según la distribuidora que opera en cada comuna.

Cuánto bajará la luz en 32 comunas de la Región Metropolitana

Los valores corresponden a estimaciones para consumos mayores a 350 kWh e incluyen el precio por kWh de diciembre, la tarifa de enero y la variación porcentual.

Comuna Distribuidora Diciembre ($/kWh) Tarifa enero ($/kWh) Variación Buin CGED 257 248 -3,61% Cerro Navia Enel 233 233 -0,25% Colina Enel 255 255 -0,22% Conchalí Enel 233 233 -0,25% El Bosque CGED 247 239 -3,22% Estación Central Enel 233 233 -0,25% Huechuraba Enel 233 233 -0,25% Independencia Enel 233 233 -0,25% La Florida Enel 233 233 -0,25% La Granja Enel 233 233 -0,25% La Pintana CGED 247 239 -3,22% Lampa Enel 233 233 -0,25% Las Condes Enel 233 233 -0,25% Lo Barnechea Enel 233 233 -0,25% Macul Enel 233 233 -0,25% Maipú Enel 233 233 -0,25% Melipilla CGED 257 248 -3,61% Ñuñoa Enel 233 233 -0,25% Pedro Aguirre Cerda Enel 233 233 -0,25% Peñalolén Enel 233 233 -0,25% Providencia Enel 233 233 -0,25% Pudahuel Enel 233 233 -0,25% Puente Alto CGED 242 234 -3,25% Puente Alto EEPA 253 257 1,58% Quilicura Enel 233 233 -0,25% Quinta Normal Enel 233 233 -0,25% Recoleta Enel 233 233 -0,25% Renca Enel 226 225 -0,21% San Bernardo CGED 247 239 -3,22% San Miguel Enel 233 233 -0,25% Santiago Enel 233 233 -0,25%

¿Qué mirar en tu boleta?

Si tu comuna aparece con variación baja, el efecto puede verse moderado en el total de la cuenta, ya que el precio por kWh es solo una parte del cobro final.

Aun así, el decreto incorpora la corrección por sobrecargos, por lo que la actualización debiera reflejarse en la facturación de enero.