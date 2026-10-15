Confirman fecha del Black Friday 2026: ¿Cuándo es y qué marcas participarán?

Un nuevo Black Friday ya tiene su fecha confirmada.

El evento de compras online celebrará su 14° edición en Chile a partir del último viernes de noviembre, buscando impulsar las ventas de emprendimientos nacionales y grandes tiendas.

El Black Friday será entre las 00:00 horas del viernes 27 de noviembre y el lunes 30 de noviembre, reuniendo cientos de marcas en un solo sitio web: www.blackfriday.cl.

Estas fechas pueden ser vistas por algunos consumidores como una oportunidad para adelantar regalos navideños, aprovechando las ofertas y descuentos disponibles.

Entre las categorías que serán parte del evento están vestuario, tecnología, viajes, deportes, hogar, zapatillas, belleza y más.

Black Friday 2026: ¿Qué marcas serán parte?

Hasta el momento, los organizadores del evento informaron sobre los participantes destacados del evento en su versión 2026.