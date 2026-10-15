Confirman fecha del Black Friday 2026: ¿Cuándo es y qué marcas participarán?

Un nuevo Black Friday ya tiene su fecha confirmada.
El evento de compras online celebrará su 14° edición en Chile a partir del último viernes de noviembre, buscando impulsar las ventas de emprendimientos nacionales y grandes tiendas.
El Black Friday será entre las 00:00 horas del viernes 27 de noviembre y el lunes 30 de noviembre, reuniendo cientos de marcas en un solo sitio web: www.blackfriday.cl.
Estas fechas pueden ser vistas por algunos consumidores como una oportunidad para adelantar regalos navideños, aprovechando las ofertas y descuentos disponibles.
Entre las categorías que serán parte del evento están vestuario, tecnología, viajes, deportes, hogar, zapatillas, belleza y más.
Black Friday 2026: ¿Qué marcas serán parte?
Hasta el momento, los organizadores del evento informaron sobre los participantes destacados del evento en su versión 2026.
- Samsung
- Xiaomi
- HP
- Lenovo
- Decathlon
- Nike
- Puma
- Sparta
- Tricot
- Vans
- H&M
- Raindoor
- Columbia
- Cat
- New Balance
- Paris
- Casa Ideas
- Sokobox
- Cocha
- Trivago
- Turistik
- Booking
- Open English
- Antártica
- Pandora
- Santa Isabel
- Enel
- Autoplanet
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