Con sueldos de hasta 2.4 millones: PDI abre postulación a empleos para civiles

La Policía de Investigaciones de Chile (PDI) abrió un nuevo proceso de selección para profesionales civiles en la Región Metropolitana.

Las remuneraciones alcanzan hasta los $2.487.766 millones brutos y hay plazo hasta el 23 de octubre del 2026 para postular.

¿Cuáles son los cargos disponibles?

Ingeniero en Climatización: 3 vacantes.

Ingeniero en Construcción: 4 vacantes.

Ingeniero en Electricidad: 4 vacantes.

Paso a paso, ¿cómo se postula?

El proceso se realiza exclusivamente por correo electrónico, enviando los antecedentes a la dirección indicada en la ficha de cada cargo en la web de la PDI.

En el asunto, se escribe solo el código del cargo y el nombre completo de la persona. En el cuerpo del mensaje, se detalla: código de postulación, nombre, RUT, teléfono, correo, región de residencia, si tienes credencial de discapacidad y si eres funcionario público (y de qué servicio/institución).

En el correo también se debe adjuntar un único archivo PDF que lleve el nombre completo del interesado como título. El archivo PDF debe incluir:

Cédula de identidad (por ambos lados).

Currículum actualizado.

Certificado de título educacional.

Certificados de cursos o postítulos exigidos.

Certificado de discapacidad (si corresponde).

Si los documentos no son legibles, el interesado quedará fuera del proceso.

“Por último, para comprobar la correcta recepción de sus antecedentes y documentos dentro del plazo de la etapa de reclutamiento, debe recibir un correo electrónico en que se acuse recibo de la recepción de su documentación. En caso de no recibirlo, favor de enviar correo a la casilla señalada en el Perfil de Cargo/Ficha de Postulación para confirmar el estado de su postulación, donde es responsabilidad del postulante la correcta realización de su postulación y realización de consultas del cargo ofertado dentro de los plazos establecidos”, añadieron desde la PDI.