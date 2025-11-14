Con diciembre a la vuelta de la esquina: Experto entrega consejos para planificar los gastos de fin de año

El académico de Finanzas de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de los Andes, Mario Tessada, entregó algunas recomendaciones para mantener el orden en las finanzas en medio de los gastos de fin de año.

Con diciembre a la vuelta de la esquina, comienza una temporada que tiene gran impacto en las finanzas personales de la población.

Regalos de Navidad, amigo secreto en familia o en el trabajo, actividades de fin de año como graduaciones o galas, vacaciones y hasta la compra de uniformes y útiles escolares suman una alta carga a las billeteras.

Por eso, es importante poder planificar para que el bolsillo no termine tan resentido.

El académico de Finanzas de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de los Andes, Mario Tessada, entregó consejos para organizar los gastos de fin de año.

En primer lugar, es recomendable hacer un listado con un presupuesto detallado, ya que “hay que saber cuáles serán los gastos que tendremos, por ejemplo, cuántos regalos haremos, de qué monto promedio, qué gastos extra tendremos en alimentación y bebestibles, en ropa, preparación para las fiestas, etc.”.

También aconsejó cotizar precios e intentar aprovechar ofertas y liquidaciones, visitar outlets o ferias navideñas para poder ahorrar.

Asimismo, Tessada comentó que es importante evaluar el medio de pago. Por ejemplo, si se usa tarjeta de crédito, se puede comparar cuál tiene la menor Carga Anual Equivalente (CAE).

A igual monto y plazo, una menor CAE implica que el costo de endeudarse es más bajo, lo que hace que estos gastos sean menos gravosos.

Por último, es relevante tener orden con el uso de las tarjetas de crédito, recomendando utilizar solo una y pagando el saldo a tiempo, para así evitar el cobro de intereses.