¿Cómo prevenir fraudes en Fiestas Patrias? Consejos de la banca para cuidar tu dinero y tarjetas

La Asociación de Bancos (ABIF) ofreció una serie de recomendaciones para evitar fraudes, robos o pérdidas durante septiembre.

Las celebraciones de Fiestas Patrias no solo traen fondas, asados y reuniones familiares, sino que también generan un fuerte movimiento en el comercio y en las transacciones financieras.

Según estimaciones, durante septiembre se espera que se realicen más de 25 millones de giros en cajeros automáticos y más de 450 millones de compras con tarjetas, cifras que evidencian la magnitud del flujo económico en estas fechas.

Ese dinamismo, sin embargo, también abre la puerta a fraudes, robos o pérdidas. Es en este contexto que la Asociación de Bancos (ABIF) lanzó la campaña digital #SOSpecha, con la que busca promover el autocuidado y la prevención.

La entidad compartió una serie de recomendaciones para estas fechas. “Hacemos un llamado a las personas a redoblar las medidas de precaución para evitar caer en situaciones de riesgo”, señaló el gerente general de la entidad, Luis Opazo,

“A través de estas recomendaciones buscamos que todos puedan disfrutar de manera responsable, planificando con tiempo sus finanzas y tomando los resguardos necesarios. Ante cualquier actitud extraña, lo importante es sospechar y alertar a las entidades respectivas”, agregó.

Consejos de la banca para cuidar tu dinero y productos financieros: