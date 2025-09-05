¿Cómo prevenir fraudes en Fiestas Patrias? Consejos de la banca para cuidar tu dinero y tarjetas
Por CNN Chile
05.09.2025 / 12:04
La Asociación de Bancos (ABIF) ofreció una serie de recomendaciones para evitar fraudes, robos o pérdidas durante septiembre.
Las celebraciones de Fiestas Patrias no solo traen fondas, asados y reuniones familiares, sino que también generan un fuerte movimiento en el comercio y en las transacciones financieras.
Según estimaciones, durante septiembre se espera que se realicen más de 25 millones de giros en cajeros automáticos y más de 450 millones de compras con tarjetas, cifras que evidencian la magnitud del flujo económico en estas fechas.
Ese dinamismo, sin embargo, también abre la puerta a fraudes, robos o pérdidas. Es en este contexto que la Asociación de Bancos (ABIF) lanzó la campaña digital #SOSpecha, con la que busca promover el autocuidado y la prevención.
La entidad compartió una serie de recomendaciones para estas fechas. “Hacemos un llamado a las personas a redoblar las medidas de precaución para evitar caer en situaciones de riesgo”, señaló el gerente general de la entidad, Luis Opazo,
“A través de estas recomendaciones buscamos que todos puedan disfrutar de manera responsable, planificando con tiempo sus finanzas y tomando los resguardos necesarios. Ante cualquier actitud extraña, lo importante es sospechar y alertar a las entidades respectivas”, agregó.
Consejos de la banca para cuidar tu dinero y productos financieros:
- Al retirar dinero del cajero automático, revisa bien las condiciones del dispositivo y su entorno.
- Sospecha si ves a alguien muy cerca de ti mientras esté en el cajero o algo extraño (alguna pieza suelta o añadida) o no habitual al dispositivo.
- Al pagar nunca pierdas de vista tu tarjeta y jamás la entregues a personas desconocidas.
- Ten cuidado si la máquina no funciona y mantén siempre el control sobre lo que pagas. Activa tus notificaciones de pago y giro.
- Nunca compartas tus claves de acceso, ni los dispositivos que utilizas para validar su uso y las transacciones. Si requieres de internet, desconfía de las redes WIFI gratis.
- Sospecha si ves un código QR en la calle o impreso sin contexto, pueden llevarte a sitios inseguros. Escanea solo en lugares confiables y nunca ingreses datos sensibles al escanear un código QR desconocido.
- Si recibes una llamada de un supuesto ejecutivo bancario o regulador que te insista en tomar acciones urgentes como anular una transacción o un crédito, o solicitando tus claves, sospecha. Corta de inmediato y contacta directamente a tu banco o institución financiera a través de sus canales oficiales.
- Si detectas movimientos sospechosos o desconocidos con tu tarjeta de crédito o débito, sospecha y bloquéala inmediatamente llamando a tu banco.
- Si te piden claves o códigos de autorización por mensaje, correo o llamada, desconfía. Los bancos nunca te enviarán un link o te llamarán para pedirte esta información confidencial.
- Si algo te aparece una información extraña en tu PC o teléfono, probablemente lo sea. Mantén activo un antivirus y la actualización de las aplicaciones.
- Si pierdes señal en tu teléfono de manera abrupta, llama a tu operador para pedir información. Asegúrate de que tu número telefónico no esté siendo utilizado por delincuentes.
- Si extravías o te roban tu celular u otro dispositivo electrónico, debes llamar inmediatamente a tu banco para bloquear tus productos y también a tu compañía de teléfono para bloquear tu número y teléfono.