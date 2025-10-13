Cómo postular a trabajos en Expo Laborum Online 2025: Feria virtual con más de 80 empresas

La feria virtual ofrece diversas ofertas laborales para profesionales de diversas áreas, con la participación de empresas nacionales e internacionales.

Durante esta semana se realizará la Expo Laborum Online 2025, la feria de empleo virtual que ofrece diversas oportunidades laborales para profesionales de distintas áreas.

El evento se llevará a cabo desde el lunes 13 hasta el domingo 19 de octubre, con la participación de más de 80 empresas nacionales e internacionales.

Para participar, solo es necesario ingresar a Laborum.com o descargar la app de Laborum en el celular. Entre las ofertas de empleo destacan perfiles de áreas como IT, administración, comercial y ventas, entre otras.

El director de Laborum.com en Jobint, Diego Tala, destacó que: “La Expo agiliza la conexión entre los candidatos y las empresas líderes y democratiza el acceso al empleo. Además, como todos nuestros servicios, la tecnología aplicada reduce los tiempos de búsqueda y asegura una mayor eficiencia en el proceso”.

Por su parte, el ministro del Trabajo, Giorgio Boccardo, enfatizó la importancia de aprovechar las herramientas digitales que facilitan la búsqueda laboral: “Invitamos a participar de Expo Laborum 2025 y a visitar la Bolsa Nacional de Empleo en www.bne.gob.cl, una plataforma pública que conecta diariamente a miles de personas con nuevas oportunidades laborales y ofrece orientación para fortalecer sus competencias”.

¿Cómo postular en la Expo Laborum?

Para ser parte de la feria laboral, solo se necesita tener un perfil actualizado en Laborum.com. Este perfil se puede crear o actualizar sin necesidad de completar formularios: basta con subir un documento con el CV, y la implementación de IA de Laborum se encargará del resto.

Con el perfil listo, los participantes pueden postular a las principales empresas de Chile en cualquier momento y desde cualquier lugar durante los 7 días que dura la feria. Los especialistas de Recursos Humanos revisarán detenidamente los perfiles y contactarán a los candidatos seleccionados para avanzar en el proceso de selección.