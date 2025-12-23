Servicios navidad

¿Cómo funcionará el comercio en Navidad? Revisa los horarios de malls y supermercados

Por CNN Chile

23.12.2025 / 08:00

Supermercados, malls y grandes tiendas tendrán horarios especiales de atención el 24 y 25 de diciembre, en el marco de la celebración de Navidad y del feriado irrenunciable del 25.

A pocas horas de la Navidad, muchas personas comienzan a organizar sus compras y a preguntarse cómo funcionará el comercio durante los días clave de la celebración.

Supermercados, centros comerciales (malls) y grandes tiendas ya definieron horarios especiales para el 24 y 25 de diciembre, en línea con la normativa vigente.

El llamado de las autoridades es a informarse con anticipación para planificar las compras y evitar contratiempos en los momentos previos a la celebración.

Parque Arauco

  • Hasta el 23 de diciembre: 10:00 a 22:00 horas.
  • 24 de diciembre: 9:00 a 18:00 horas.
  • 25 de diciembre: comercio cerrado, excepto Cinépolis y Mori.
  • Revisa los detalles en su sitio web (haz click aquí).

Mall Vivo

  • 23 de diciembre: 10:00 a 21:00 horas.
  • 24 de diciembre: 9:00 a 19:00 horas.
  • 25 cerrado.
  • Revisa los detalles en su sitio web (haz click aquí).

Cenco Malls

  • Los horarios durante Navidad varían según local. Consulta en su sitio web (haz click aquí)

Mall Sport

  • Hasta el 23 de diciembre: 10:00 a 21:00 horas.
  • 24 de diciembre: 10:00 a 18:00 horas.
  • 25 de diciembre cerrado.
  • Revisa los detalles en su sitio web (haz click aquí).

Mall Apumanque

  • Hasta el 23 de diciembre: 10:00 a 21:00 horas.
  • 24 de diciembre: 10:00 a 19:00 horas.
  • 25 de diciembre cerrado.
  • Revisa los detalles en su sitio web (haz click aquí).

Mall Marina

  • Hasta el 23 de diciembre: 9:30 a 21:30 horas.
  • 24 de diciembre: hasta las 18:30 horas.
  • 25 de diciembre cerrado.
  • Revisa los detalles en su sitio web (haz click aquí).

Mall Curicó

  • Hasta el 23 de diciembre: 10:00 a 21:30 horas.
  • 24 de diciembre: 09:30 a 18:30 horas.
  • 25 de diciembre cerrado.
  • Revisa los detalles en su sitio web (haz click aquí).

Mall del Centro de Concepción

  • Hasta el 23 de diciembre: 10:00 a 21:30 horas.
  • 24 de diciembre: 09:30 a 18:30 horas.
  • 25 de diciembre cerrado.
  • Revisa los detalles en su sitio web (haz click aquí).

Jumbo

  • 24 de diciembre: cerrará a las 18:30 horas.
  • 25 de diciembre: permanecerá cerrado.

Santa Isabel

  • 24 de diciembre: hasta las 19:30 horas.
  • 25 de diciembre: cerrado.

Líder

  • 24 de diciembre: los supermercados Líder funcionarán hasta las 18:00 horas, mientras que Líder Express atenderá hasta las 18:30 horas.

