¿Cómo funcionará el comercio en Año Nuevo? Revisa los horarios de los malls y supermercados

Supermercados, malls y grandes tiendas tendrán horarios especiales de atención el 31 de diciembre y el 1 de enero, según establece la normativa.

A pocas horas del inicio del nuevo año, muchas personas comienzan a organizar sus compras y a preguntarse cómo funcionará el comercio durante los días clave de la celebración.

Supermercados, centros comerciales (malls) y grandes tiendas ya definieron horarios especiales para el 31 de diciembre y 1 de enero, en línea con la normativa vigente.

Cabe recordar que, según la legislación, el día previo al 1 de enero (feriado irrenunciable), los trabajadores dependientes del comercio no podrán laborar más allá de las 20:00 horas.

El llamado de las autoridades es a informarse con anticipación para planificar las compras y evitar contratiempos en los momentos previos a la importante celebración.

Mall Plaza

31 de diciembre: hasta las 18:00 horas .

. Jueves 1 de enero: abierto solo locales gastronómicos y de entretención.

Parque Arauco

Miércoles 31 de diciembre: de 09:00 a 18:00 horas .

. Jueves 1 de enero: abierto algunos restaurantes y entretención.

Cenco Malls

Horarios varían según local. Consulta en su sitio web oficial.

Mall Sport

Miércoles 31 de diciembre: de 10:00 a 18:00 horas .

. Jueves 1 de enero: cerrado.

Mall Marina

Miércoles 31 de diciembre: de 09:30 a 18:30 horas .

. Jueves 1 de enero: cerrado.

Mall Curicó

Miércoles 31 de diciembre: de 09:30 a 18:30 horas .

. Jueves 1 de enero: cerrado.

Mall del Centro de Concepción

Miércoles 31 de diciembre: de 09:30 a 18:30 horas .

. Jueves 1 de enero: cerrado.

Unimarc

Miércoles 31 de diciembre: hasta las 18:30 horas .

Jueves 1 de enero: todos los locales cerrados.

Lider

Miércoles 31 de diciembre: abierto hasta las 18:00 horas en Lider y hasta las 18:30 horas en Express.

Jueves 1 de enero: cerrado.

Jumbo

Miércoles 31 de diciembre: abierto hasta las 18:30 horas.

Jueves 1 de enero: cerrado.

Santa Isabel

Miércoles 31 de diciembre: cierra a las 18:30 horas.

Jueves 1 de enero: todos los locales cerrados.

Tottus