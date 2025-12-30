Servicios año nuevo

¿Cómo funcionará el comercio en Año Nuevo? Revisa los horarios de los malls y supermercados

Por CNN Chile

30.12.2025 / 07:47

Supermercados, malls y grandes tiendas tendrán horarios especiales de atención el 31 de diciembre y el 1 de enero, según establece la normativa.

A pocas horas del inicio del nuevo año, muchas personas comienzan a organizar sus compras y a preguntarse cómo funcionará el comercio durante los días clave de la celebración.

Supermercados, centros comerciales (malls) y grandes tiendas ya definieron horarios especiales para el 31 de diciembre y 1 de enero, en línea con la normativa vigente.

Cabe recordar que, según la legislación, el día previo al 1 de enero (feriado irrenunciable), los trabajadores dependientes del comercio no podrán laborar más allá de las 20:00 horas.

El llamado de las autoridades es a informarse con anticipación para planificar las compras y evitar contratiempos en los momentos previos a la importante celebración.

Mall Plaza

  • 31 de diciembre: hasta las 18:00 horas.
  • Jueves 1 de enero: abierto solo locales gastronómicos y de entretención.

Parque Arauco

  • Miércoles  31 de diciembre: de 09:00 a 18:00 horas.
  • Jueves 1 de enero: abierto algunos restaurantes y entretención.

Cenco Malls

  • Horarios varían según local. Consulta en su sitio web oficial.

Mall Sport

  • Miércoles 31 de diciembre: de 10:00 a 18:00 horas.
  • Jueves 1 de enero: cerrado.

Mall Marina

  • Miércoles 31 de diciembre: de 09:30 a 18:30 horas.
  • Jueves 1 de enero: cerrado.

Mall Curicó

  • Miércoles 31 de diciembre: de 09:30 a 18:30 horas.
  • Jueves 1 de enero: cerrado.

Mall del Centro de Concepción

  • Miércoles 31 de diciembre: de 09:30 a 18:30 horas.
  • Jueves 1 de enero: cerrado.

Unimarc

  • Miércoles 31 de diciembre: hasta las 18:30 horas.
  • Jueves 1 de enero: todos los locales cerrados.

Lider

  • Miércoles 31 de diciembre: abierto hasta las 18:00 horas en Lider y hasta las 18:30 horas en Express.
  • Jueves 1 de enero: cerrado.

Jumbo

  • Miércoles 31 de diciembre: abierto hasta las 18:30 horas.
  • Jueves 1 de enero: cerrado.

Santa Isabel

  • Miércoles 31 de diciembre: cierra a las 18:30 horas.
  • Jueves 1 de enero: todos los locales cerrados.

Tottus

  • Miércoles 31 de diciembre: A las 18:30 o 19:00 horas según local (detalle aquí).
  • Jueves 1 de enero: cerrado.

