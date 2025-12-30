¿Cómo funcionará el comercio en Año Nuevo? Revisa los horarios de los malls y supermercados

Acreencias bancarias: ¿Cómo revisar si tienes dinero olvidado y qué pasa si no lo cobras?
Revisa si existen montos de dinero que no has cobrado y que permanecen registrados a tu nombre en el sistema financiero.
Supermercados, malls y grandes tiendas tendrán horarios especiales de atención el 31 de diciembre y el 1 de enero, según establece la normativa.
A pocas horas del inicio del nuevo año, muchas personas comienzan a organizar sus compras y a preguntarse cómo funcionará el comercio durante los días clave de la celebración.
Supermercados, centros comerciales (malls) y grandes tiendas ya definieron horarios especiales para el 31 de diciembre y 1 de enero, en línea con la normativa vigente.
Cabe recordar que, según la legislación, el día previo al 1 de enero (feriado irrenunciable), los trabajadores dependientes del comercio no podrán laborar más allá de las 20:00 horas.
El llamado de las autoridades es a informarse con anticipación para planificar las compras y evitar contratiempos en los momentos previos a la importante celebración.
