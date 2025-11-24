Cómo evitar el “phishing” este Black Friday 2025: Así funciona el fraude digital en aumento

Según un estudio de Kaspersky, el 51% de los chilenos ya ha sido víctima de fraudes que aprovechan los impulsos de compra. En este Black Friday, revisa aquí una serie de recomendaciones para evitar estafas y proteger tus datos.

Con la llegada de la temporada de compras previa a Navidad y el inicio del Black Friday este 28 de noviembre, aumentan también las tácticas de phishing, una modalidad de fraude digital que ha crecido de forma sostenida en Chile.

Este tipo de estafa tiene como objetivo robar datos personales, información bancaria y dinero, a través de una cadena de engaños que suele comenzar con ofertas falsas y notificaciones diseñadas para generar urgencia, como supuestos “descuentos exclusivos” o alertas sobre problemas con compras.

Muchas de estas estafas llegan a través de redes sociales, mediante publicaciones, anuncios pagados o perfiles que imitan a grandes tiendas o pequeños comercios. Otras adoptan la forma de mensajes de texto, correos electrónicos o llamadas telefónicas que advierten sobre “fallas en el pago” o “problemas con tu pedido” para provocar una reacción inmediata.

Según un estudio de Kaspersky, el 51% de los chilenos ya ha sido víctima de fraudes que aprovechan estos impulsos de compra.

El modus operandi

Crean páginas web casi idénticas a las originales: cambian una letra en la dirección, reproducen logotipos, copian textos y replican toda la experiencia de compra.

Algunos simulan ser grandes marcas reconocidas; otros se presentan como pequeños emprendimientos con cuentas recientes, imágenes atractivas y reseñas falsas.

Tan sofisticadas son estas prácticas que, según el mismo estudio, el 60% de los latinoamericanos no logra identificar un sitio falso y ya ha ingresado a uno de ellos.

En Chile, además, el 28% de los usuarios ha sido víctima de fraude con cuentas o tarjetas bancarias.

Carolina Mojica, Gerente de Productos para el Consumidor para las regiones Norte y Sur de América Latina en Kaspersky, explicó que: “El phishing destaca por ser un modelo de ataque masivo, automatizado y de bajo costo, lo que lo convierte en una herramienta muy rentable para los delincuentes, especialmente en épocas como el Black Friday. Con un solo envío pueden alcanzar a miles de usuarios y adaptar el engaño a distintas plataformas. Cada descuido puede traducirse en pérdidas económicas y en una menor confianza hacia el comercio digital. La verdadera protección empieza antes de comprar, con precaución y verificación desde el primer clic”.

Tres pasos clave para evitar fraudes este Black Friday

Con prácticas digitales más seguras, las personas pueden reducir significativamente los riesgos y aprovechar las ofertas reales con tranquilidad. En ese contexto, Kaspersky compartió una guía de prevención:

1. Filtrar ofertas falsas antes de hacer clic

Desconfía de promociones que parecen demasiado buenas para ser reales o que te presionan con mensajes como “última oportunidad” o “solo por hoy”.

Antes de pagar, revisa:

Que la página tenga candado en la barra de direcciones y comience con https.

Que el diseño, las imágenes y los textos sean coherentes y profesionales.

En redes sociales, verifica que el vendedor exista realmente: observa si tiene cuenta verificada, comentarios auténticos y una actividad consistente.

Si algo te genera dudas, evita comprar y busca la tienda oficial directamente en su sitio web.

2. Proteger los datos personales y bancarios

Evita ingresar información financiera en aplicaciones o páginas sospechosas.

Prefiere tarjetas digitales con códigos de seguridad dinámicos, que cambian en cada compra.

Nunca compartas contraseñas ni datos bancarios por correo, mensaje o llamada, aunque el contacto aparente ser tu banco, una tienda o una empresa de despacho.

Activa las notificaciones de compra para monitorear en tiempo real cualquier movimiento en tus tarjetas.

3. Comprar desde dispositivos protegidos

Hoy la mayoría de las compras se realiza desde el celular, por lo que es clave mantenerlo seguro:

Mantén tus dispositivos y aplicaciones actualizados.

Instala software de seguridad confiable.

Evita conectarte a redes Wi-Fi públicas al momento de realizar pagos.

En esta edición del Black Friday, las tiendas físicas participantes estarán identificadas en plataformas oficiales y en los canales propios de las marcas, lo que permitirá a los consumidores reconocer con mayor facilidad los puntos de venta reales y verificar su autenticidad.

Desde la Asociación Gremial de Marcas del Retail (MDR) valoraron este avance hacia una experiencia de compra más segura. En esa línea, su gerente general, Gonzalo Errázuriz, señaló: “La omnicanalidad no solo es una tendencia comercial, sino que tiene como principal objetivo ofrecer al cliente todas las facilidades para adquirir el producto que desee, en el momento y por el canal que prefiera”.

Además, destacó que esta modalidad permite reducir riesgos, elevar los estándares del sector y entregar mejores herramientas para tomar decisiones informadas. A su juicio, el foco debe estar en proteger la experiencia del usuario, fortalecer la transparencia y entregar garantías en un evento clave previo a Navidad.