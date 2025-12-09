¿Cómo cuidar la salud durante el teletrabajo?: Experto entrega consejos para prevenir dolor de espalda y cuello desde la casa

El doctor Osmar del Toro, director ejecutivo y médico internista de Clínica Revitamed recomendó realizar pausas activas en el lugar de trabajo.

El teletrabajo puede tener muchos beneficios. Ahorrarse el tiempo en el transporte público, poder despertar un poco más tarde o tomar desayuno, por ejemplo.

Sin embargo, hay algunos aspectos que podrían traer dificultades, como los problemas de cuello y de espalda.

El doctor Osmar del Toro, director ejecutivo y médico internista de Clínica Revitamed, comentó que el aumento del dolor “no se explica solo por la silla”.

“Se combina la mala postura, las largas horas sentado, el exceso de pantallas y el estrés. La cabeza adelantada, los hombros tensos y la columna encorvada durante horas generan un impacto real en la salud física y mental”, detalló.

De acuerdo a datos de ResearchGate, entre quienes trabajan bajo esta modalidad un 70,5% tiene molestias musculoesqueléticas, un 42,9% presenta dolor de cuello o de espalda alta, y un 36,3% tiene dolor lumbar.

Para prevenir esta clase de molestia, el especialista recomendó cuidar la ergonomía del puesto de trabajo, es decir, tener la pantalla a la altura de los ojos, apoyo lumbar en la silla, pies bien apoyados en el suelo y evitar trabajar desde la cama o el sillón.

También es bueno realizar pausas activas: “Levantarse cada 45 o 60 minutos, caminar y movilizar cuello, hombros y espalda es clave para reducir el riesgo de dolor”.

Del Toro recalcó que si bien los analgésicos pueden ser un alivio, este será “temporal si no se corrige el entorno de trabajo ni los hábitos”.