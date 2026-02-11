Comienza implementación de la Ley Jacinta: ¿Cuáles son las nuevas exigencias para los conductores?

Ignacio González, padre de Jacinta, sostuvo que esta ley “sirve de escudo protector a todos los niños, padres, madres, abuelos que transiten por nuestras calles". Revisa los principales cambios que implica.

Este martes comenzó la implementación progresiva de la Ley Jacinta, una nueva normativa que fortalece la seguridad vial, estandariza procedimientos administrativos y amplía derechos en materias de tránsito, seguros y relaciones laborales.

La ley introduce cambios inmediatos, como el aumento en las coberturas del Seguro Obligatorio de Accidentes Personales (SOAP), y otros que se aplicarán de forma gradual, especialmente en el proceso de obtención de licencias de conducir.

El ministro de Transporte, Juan Carlos Muñoz, destacó que esta ley “nace de un episodio doloroso, como lo fue el fallecimiento de la pequeña Jacinta González”, y valoró que, gracias al esfuerzo de su familia, hoy se den pasos concretos para fortalecer la seguridad.

Por su parte, Ignacio González, padre de Jacinta, sostuvo que esta ley “sirve de escudo protector a todos los niños, padres, madres, abuelos que transiten por nuestras calles. Y por lo mismo, es una ley muy humana que busca la prevención de pérdida de vidas, y en el caso de que lamentablemente pase, acompañarlos de una parte mucho más humana, con apoyo laboral y financiero”.

SOAP duplica sus montos de indemnización

El primer cambio que entra en vigencia es la mejora en las coberturas del SOAP, con montos de indemnización que se duplican respecto a los valores anteriores y ya se aplican al actual proceso de renovación de permisos de circulación, es decir, quienes compren su SOAP este año quedarán cubiertos automáticamente por los nuevos montos establecidos en la ley.

Muerte: Aumenta de 300 a 600 UF.

Incapacidad permanente total: Aumenta de 300 a 600 UF.

Incapacidad permanente parcial: Sube de 200 a 400 UF.

Gastos médicos y rehabilitación: Aumenta de 300 a 600 UF.

Más exigencias para obtener la licencia

La Ley Jacinta también establece nuevas obligaciones para quienes postulen a una licencia de conducir. El objetivo es asegurar que quienes estén al volante sean idóneos para hacerlo.

Se incorporará la obligación de suscribir una declaración jurada en la que el postulante deberá informar que no padece enfermedades inhabilitantes o restrictivas para la conducción.

Declarar falsamente no padecer una condición inhabilitante será considerado una infracción grave y tendrá como sanción adicional la cancelación de la licencia de conducir.

Estas exigencias no entran en vigor de inmediato. El ministerio tiene un plazo de 12 meses para elaborar un reglamento que estandarice los exámenes médicos en las direcciones de tránsito. Una vez publicado, las nuevas normas comenzarán a regir 90 días después.

Protección laboral y cambios tecnológicos