Estos son los comercios que permanecen abiertos durante el feriado irrenunciable del 18 de septiembre

En el primer día clave de Fiestas Patrias, la mayor parte del retail debe cerrar por norma. Estos son los servicios y comercios que sí pueden operar y cuándo vuelve la atención habitual.

Este jueves se celebra el feriado irrenunciable del 18 de septiembre, jornada marcada por la conmemoración de la Independencia Nacional.

En la práctica, implica que malls, grandes tiendas y supermercados permanecen cerrados durante todo el día, con fiscalización reforzada al comercio para asegurar el cumplimiento.

¿Qué sí puede abrir hoy?

La normativa contempla excepciones para giros esenciales y locales de atención directa del dueño.

Por lo mismo, durante este 18 de septiembre sí pueden operar:

Restaurantes, cafés, pubs, discotecas y casinos.

Cines , salas de espectáculos y otros recintos recreativos.

, salas de espectáculos y otros recintos recreativos. Farmacias de urgencia o de turno.

de urgencia o de turno. Estaciones de servicio (bencineras).

(bencineras). Tiendas de conveniencia que preparen alimentos en el local.

que preparen alimentos en el local. Pequeños negocios de barrio atendidos directamente por sus dueños o familiares.

¿Cuándo reabren supermercados y retail?

De acuerdo con la Cámara de Comercio de Santiago (CCS), la operación habitual de tiendas y supermercados se retoma el sábado 20 de septiembre, una vez concluido el segundo feriado irrenunciable (19 de septiembre, Glorias del Ejército).